video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 مارس 2019 11:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الكهرباء: التنسيق مع السودان لبدء تجارب تشغيل المرحلة الأولى لخط الربط

الجمعة، 15 مارس 2019 10:29 ص
وزير الكهرباء: التنسيق مع السودان لبدء تجارب تشغيل المرحلة الأولى لخط الربط الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان
إضافة تعليق

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه جارى التنسيق مع الجانب السودانى، لبدء تجارب التشغيل للمرحلة الأولى من خط الربط الكهربائى بين مصر والسودان، بقدرة 300 ميجا وات، بعد أن تم الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالمشروع.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء انتهت من إنشاء جميع الأبراج الخاصة بالمشروع والتى يبلغ عددها 300 برج، كما انتهت من محطات المحولات الخاصة بالمشروع، ومن المقرر أن يحدد الجانبان المصرى والسودانى الموعد النهائى لتشغيل الخط.

وأوضح وزير الكهرباء، أنه تم الانتهاء أيضاً من خط الربط الهوائى المزدوج الدائرة توشكى (2) / وادى حلفا جهد 220 ك.ف، لافتاً إلى أن الجهد الكهربائى للمحطة يبلغ 220/66 فولت، وتعمل بنظام العزل بالهواء أو AIS، حيث بلغت التكلفة الاستثمارية للتوسعات حوالى 32 مليون 550 ألف جنيه.

من جانبه قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، أن التكلفة الاستثمارية لمشروع الربط الكهربائى مع السودان تبلغ حوالى 56 مليون دولار، مشيرًا إلى أن هذه التكلفة تعد قيمة الخطوط ومحطات المحولات التى سيتم إنشائها على أرض مصر، فى حين تتحمل السودان تكلفة الخطوط على أرضها.

وأكد المصدر، أن مصر استطاعت من خلال المعدات التى تمتلكها والإمكانيات من تنفيذ المشروع فى فترة قصيرة من تاريخ توقيع العقود بين الجانبين المصرى والسودانى، موكدًا أن الربط مع السودان سيكون نقطة انطلاق للربط الكهربائى بين مصر وأفريقيا بالكامل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": لا يمكن تحديد الاستهلاك الفعلى للمواطن بنظام "الممارسة"..شاكر: من يتم حذفه من "البطاقات" بسبب الكهرباء عليه تقديم شكوى بالتموين.. نبذل قصارى جهدنا للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع

"الكهرباء" تؤكد استقرار الشبكة وعدم التأثر بالتقلبات المناخية

الكهرباء

الطاقة المتجددة

السودان

الربط الكهربائي

مشروع الربط الكهربائي بين مصر و السودان




لا تفوتك
شرطة نيوزيلندا تحث المواطنين على تجنب المساجد فى كافة أنحاء البلاد

شرطة نيوزيلندا تحث المواطنين على تجنب المساجد فى كافة أنحاء البلاد

فيديو.. وزير النقل ينتقد مستوى النظافة بـ"محطة مصر"

فيديو.. وزير النقل ينتقد مستوى النظافة بـ"محطة مصر"

كيف يتعامل الأزهر مع حالات تغيير الجنس؟.. رئيس لجنة الفتوى: نستقبل الحالات من نقابة الأطباء ونبحثها فقهيا ثم تحوّل للجنة المختصة بالمجمع.. وعملنا على ثلاث حالات منذ عام.. وعلى جمعة: لا يجوز إجراء هذه العمليات

كيف يتعامل الأزهر مع حالات تغيير الجنس؟.. رئيس لجنة الفتوى: نستقبل الحالات من نقابة الأطباء ونبحثها فقهيا ثم تحوّل للجنة المختصة بالمجمع.. وعملنا على ثلاث حالات منذ عام.. وعلى جمعة: لا يجوز إجراء هذه العمليات

فيديو معلوماتى.. تعرف على مخاطر النوم لساعات طويلة

فيديو معلوماتى.. تعرف على مخاطر النوم لساعات طويلة

طحن الهواتف المحمولة فى الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

طحن الهواتف المحمولة فى الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة