وزير الكهرباء: التنسيق مع السودان لبدء تجارب تشغيل المرحلة الأولى لخط الربط

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه جارى التنسيق مع الجانب السودانى، لبدء تجارب التشغيل للمرحلة الأولى من خط الربط الكهربائى بين مصر والسودان، بقدرة 300 ميجا وات، بعد أن تم الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالمشروع.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء انتهت من إنشاء جميع الأبراج الخاصة بالمشروع والتى يبلغ عددها 300 برج، كما انتهت من محطات المحولات الخاصة بالمشروع، ومن المقرر أن يحدد الجانبان المصرى والسودانى الموعد النهائى لتشغيل الخط.

وأوضح وزير الكهرباء، أنه تم الانتهاء أيضاً من خط الربط الهوائى المزدوج الدائرة توشكى (2) / وادى حلفا جهد 220 ك.ف، لافتاً إلى أن الجهد الكهربائى للمحطة يبلغ 220/66 فولت، وتعمل بنظام العزل بالهواء أو AIS، حيث بلغت التكلفة الاستثمارية للتوسعات حوالى 32 مليون 550 ألف جنيه.

من جانبه قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، أن التكلفة الاستثمارية لمشروع الربط الكهربائى مع السودان تبلغ حوالى 56 مليون دولار، مشيرًا إلى أن هذه التكلفة تعد قيمة الخطوط ومحطات المحولات التى سيتم إنشائها على أرض مصر، فى حين تتحمل السودان تكلفة الخطوط على أرضها.

وأكد المصدر، أن مصر استطاعت من خلال المعدات التى تمتلكها والإمكانيات من تنفيذ المشروع فى فترة قصيرة من تاريخ توقيع العقود بين الجانبين المصرى والسودانى، موكدًا أن الربط مع السودان سيكون نقطة انطلاق للربط الكهربائى بين مصر وأفريقيا بالكامل.