وزير القوى العاملة يفتتح غدا ملتقى توظيف يوفر 6750 فرصة عمل بالفيوم

كتب محمود راغب

يستأنف وزير القوى العاملة محمد سعفان، غدا السبت، جولاته الميدانية للمحافظات فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب المصرى، فضلا عن رعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا.

ويقوم الوزير بزيارة لمحافظة الفيوم، يفتتح خلالها والمحافظ اللواء عصام سعد، فعاليات ملتقى التوظيف الأول لتشغيل الشباب تحت شعار "العمل شرف .. ومعا نستطيع .. لتحيا مصر" وذلك بنادي قارون الرياضي، بحضور وليد عبد الرحمن مديرية القوي العاملة بالفيوم .

وقال الوزير : إن المديرية وفرت 6750 فرصة عمل في الملتقي من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، منها 10% لذوي القدرات الخاصة وفقا لنوع الإعاقة، برواتب حدها الأدنى 1500 جنيه والأقصى 3000 جنيه ، وذلك من خلال 42 شركة، مشيرا إلي أنه سيتم خلال الزيارة تسليم 1219 شهادة " أمان" للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، فضلا عن عقد ندوة تثقيفية لهذه الفئة من العمالة .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة ، أنه من المقرر أن يعقد الوزير خلال زيارته لمحافظ الفيوم لقاءً مع أعضاء الاتحاد المحلى لعمال المحافظة برئاسة أحمد عزوز، ورؤساء اللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة بالمحافظة للوقوف على المعوقات والمشاكل التى يوجهونها ودراسة سبل تذليلها وحلها، ودراسة العديد من مقترحاتهم التى من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال والعمل النقابى.

كما من المقرر أن يقوم وزير القوي العاملة بزيارة لإحدى شركات القطاع الخاص بالمحافظة للتعرف عن قرب عن أحوال العمال المالية والاجتماعية ، والتعرف من الإدارة علي معدلات الإنتاج ،ومدي التقدم الذي أحرزته من إنتاج والمشاكل والمعوقات التي تواجهها للعمل علي حلها لدفع عجلة الإنتاج للوصول إلي مستوي متميز من النوعية والجودة في العمل، مما يسهم في دفع مسيرة التنمية والتطور.