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وأن الإرهاب لا دين له

وزير الأوقاف: حادث نيوزلندا دليل الشذوذ الفكرى للإرهابيين

الجمعة، 15 مارس 2019 08:32 م
وزير الأوقاف: حادث نيوزلندا دليل الشذوذ الفكرى للإرهابيين د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت
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أكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف المصلين الآمنين بمسجدين من مساجد نيوزلندا، اليوم الجمعة، دليل على الشذوذ والانحراف الفكري للإرهابيين .
 
وقال  جمعة ، إن الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف المصلين الآمنين بمسجدين من مساجد نيوزلندا،  اليوم الجمعة، لأكبر دليل على الشذوذ والانحراف الفكري للإرهابيين وعناصر الشر والضلال ، مضيفا  فى بيان صحفى ، أن هذا العمل يعد دليلا قاطعا على أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأن محاولات ربط الإرهاب بالإسلام ظلم عظيم وجناية على الإسلام والمسلمين، ولا يريد عاقل واحد أن يدخل العالم في صراع الاستهداف والاستهداف المضاد وتغذية عناصر العنف والكراهية.
 
وأضاف وزير الأوقاف ، آن الأوان لمواجهة حقيقية وجادة للإرهاب ومن يصنعه ومن يدعمه ومن يموله ومن يحميه ويحمي الجماعات الإرهابية ، ويحتضن أبواقها الإعلامية التي تدعو ليل نهار إلى الفساد والإفساد واستهداف وترويع الآمنين ، قبل فوات الأوان وتفاقم الموجات الإرهابية التي تشكل خطرا داهما على أمن وسلام البشرية جمعاء.
 
 
 
 
 

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