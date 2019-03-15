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ننشر مناطق وأصناف زراعة القطن والتقاوى المعتمدة للإكثار الموسم الحالى

الجمعة، 15 مارس 2019 07:00 ص
ننشر مناطق وأصناف زراعة القطن والتقاوى المعتمدة للإكثار الموسم الحالى القطن
كتب عز النوبى
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ينشر "اليوم السابع"، مناطق زراعة أصناف القطن والمناطق المخصصة لتعميم زراعة التقاوى المعتمدة لأصناف القطن المصرى ومناطق الإكثار، بعد إعلان وزارة الزراعة بدء موسم زراعة القطن الموسم الحالى.

 

- زراعة صنف جيزة 92 بمحافظة دمياط بأكملها ما عدا المساحات المتعاقد عليها من أصناف جيزة 45 وجيزة 87 وجيزة 96 وبعد تحقيق مسافات العزل .

 

- زراعة صنف جيزة 86 بالمناطق بمحافظات الغربية بأكملها عدا مركز المحلة الكبرى، والمنوفية بأكملها، والقليوبية بأكمها، والإسكندرية بأكمها، والبحيرة بأكملها، ومنطقة النوباية بأكملها، كما حدد القرار زراعة صنف جيزة 94 محافظة الغربية بمركز المحلة الكبرى، محافظة الدقهلية بأكملها، والشرقية بأكملها، وبورسعيد بأكملها، محافظة الإسماعيلية بأكمها.

 

 - زراعة صنف جيزة 96 يزرع بالمناطق الاتية، محافظة كفر الشيخ بمركزى فوة – مطوبس، وتحديد زراعة صنف جيزة 90 بالمناطق الآتية: محافظة أسيوط بأكملها، وسوهاج بأكملها، المساحات التى تزرع بمحافظة قنا، كما حدد القرار زراعة صنف جيزة 95 يزرع بالمناطق الآتية: محافظة الفيوم بأكملها، محافظة بنى سويف بأكملها، محافظة المنيا بأكملها، وأيضا المساحات التى تزرع بمحافظة الوادى الجديد.

 

 - لا يجوز زراعة أى صنف من أصناف القطن فى نطاق كيلو متر واحد من حدود مرتب القطن لزراعات مزارع الوزارة اذا كان الصنف مغايرًا أو كانت لا توجد بذرة كافية للزراعة من الصنف المنزرع بمزارع الوزارة لحماية مزارع الوزارة حتى ولو أدى ذلك لحظر كامل للزراعة فى نطاق الكيلو متر.

 

- تحديد المناطق المخصصة لتعميم زراعة التقاوى المعتمدة لأصناف القطن المصرى ومناطق الإكثار، جيزة 86 محافظة البحيرة بمركز المحمودية ودمنهور وحوش عيسى، وصنف جيزة 92 يعمم بمحافظة دمياط بالجمعيات المختارة بمركزى كفر سعد وكفر بطيخ، وصنف جيزة 94، 96 يعمم بمحافظة كفر الشيخ بمراكز بيلا والحامول ائتمان وإصلاح ومطوبس،وصنف جيزة 90 يعمم بمحافظة أسيوط بمراكز الفتح وأبنوب وأسبوك وأبو تيج، وصنف جيزة 95 يعمم بمحافظتى بنى سويف والفيوم بمراكز ببا وإهناسيا وبنى سويف وإطسا.

 


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