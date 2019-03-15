ننشر صورة الإرهابى "برينتون تيرانت" منفذ جريمة الحادث الإرهابى فى نيوزيلندا

كتب : أحمد جمعة

نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية بعض التفاصيل والصور الخاصة بحياة الإرهابى منفذ حادث نيوزيلندا، الذى قتل وجرح العشرات من المسلمين، أثناء أدائهم صلاة الجمعة، بدم بارد.

المدعو برينتون تيرانت يبلغ عمره 28 عاما تحول من شاب محب للياقة البدنية مثل أبيه، إلى قاتل محترف، حيث خطط وأقدم على إزهاق أرواح العشرات من المصلين الأبرياء داخل أحد مساجد نيوزيلندا، مسجد النور الواقع فى مدينة كرايست تشرش، وقام ببث مذبحته على الهواء مباشرة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى.

وبحسب البيان الذى كتبه بنفسه ونشره على حسابه فى "تويتر"، قبيل ارتكاب عمله الإرهابي، فقد وصف نفسه بأنه رجل أبيض عادى من الطبقة المتوسطة، من أسرة محدودة الدخل ذات أصول اسكتلندية وأيرلندية وإنجليزية.

الإرهابى برينتون لم يكن يهتم بدراسته، ولم يذهب للجامعة، وقد استثمر بعض المال في تجارة العملات الإلكترونية، مما جعله يجنى بعض الأرباح، استخدمها فى السفر للخارج.

وفى بيانه على "تويتر"، قبيل ارتكاب المذبحة الإرهابية، كتب أنه خطط لارتكاب عمله الإرهابي منذ سنتين، لكنه حدد الأهداف منذ 3 أشهر، بحسب ما نقلت صحيفة "سيدنى مورننج هيرالد Sydney Morning Herald". وكان ينوى مهاجمة مسجد فى منطقة دونيدن، إلا أنه غير من خططه ووضع مسجد النور كهدف، كما كتب أنه كان ينوى بعد الانتهاء من مسجد النور أن يتوجه لاستهداف مسجد آخر فى منطقة آشبورتونو التى تبعد مسافة ساعة بالسيارة عن كرايست تشرش، مشيراً إلى أنه لا يعرف إذا كان سيتمكن من تحقيق هدفه أم لا.