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خالد صلاح
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ننشر أجندة فعاليات ملتقى الشباب العربى والأفريقى أبرزها دائرة مستديرة عن وادى النيل

الجمعة، 15 مارس 2019 12:05 ص
ننشر أجندة فعاليات ملتقى الشباب العربى والأفريقى أبرزها دائرة مستديرة عن وادى النيل أسوان
كتب محمد الجالى أسوان ندى سليم _ عبد الله صلاح
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تنطلق فعاليات ملتقى الشباب العربى والأفريقى السبت على أرض محافظة أسوان، بمشاركة عدد من الوفود الشبابية الممثلة ل25 دولة أفريقية، حيث من المقرر أن يشمل الملتقى عدة فعاليات وحلقات نقاشية على مدار ثلاثة أيام، تبدأ بفاعلية للاحتفال بتسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي. 

وتشمل فعاليات الملتقى جلسة نقاشية حول مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية، يعقبها تنظيم مائدة مستديرة بعنوان وادي النيل ممر للتكامل الإفريقى والعربي، وأيضا ورشة عمل تناقش عن كيفية تكون رائد أعمال ناجح. 


كما يتضمن الملتقى في فعاليات اليوم الثاني ورشة عمل حول زيادة الأعمال المجتمعية من منظور إفريقي، فضلا عن عقد ورشة عمل حول تنفيذ أجندة الشباب والأمن والسلم في منطقة الساحل، وتنتهي فعاليات الملتقى في 18مارس بجولات حرة للوفود المشاركة في المزارات المختلفة التي تضمها عاصمة السحر والجمال. 

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