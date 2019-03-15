ملتقى شباب أسوان يناقش أثر التكنولوجيا المالية والابتكار على إفريقيا

كتب محمد الجالى

تضم أجندة ملتقى الشباب العربى والإفريقى فى يومه الثانى، الأحد المقبل، جلسة نقاشية بعنوان أثر التكنولوجيا المالية والابتكار على إفريقيا والمنطقة العربية، حيث تدور الجلسة حول التكنولوجيا المالية، وإمكانية تعزيز المواهب لإقرار حلول التكنولوجيا المالية.

كما تناقش الجلسة، إمكانية الاعتماد على الاستثمار والتمويل بشكل تعاونى، لإحداث تأثير كبير في المنطقة، وتستعرض الجلسة أيضاّ جهود النظم الإيكولوجية المشتركة اللازمة للتعاون فى دعم تقنية التكنولوجيا المالية وغيرها من الخدمات المالية الرقمية داخل المنطقة، وهل تمثل الأمية الرقمية حاجزا للتكنولوجيا المالية وسبل التغلب على الأمية الرقمية.

يعقد الملتقى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار ثلاثة أيام، من 16 إلى 18 مارس 2019، في مدينة أسوان "عاصمة الشباب الأفريقي"، وهو أحد فعاليات منصات منتدى شباب العالم ،(WYF Platforms) والتى تدور فكرتها حول منح الشباب المصرى وشباب العالم فرصة لتطوير ودعم أفكارهم المختلفة فى جميع المجالات.

وتدور أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التي تخص قضايا وتحديات المنطقة العربية والقارة الأفريقية، خاصةً في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لهذا العام 2019، كما تتنوع أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصُناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب العالم العربي والأفريقي.

كما يضم الملتقى العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية؛ حيث تُقام جولات سياحية للمشاركين في مدينة أسوان المنطقة الحضارية التى طالما ظلت بوابة مصر على إفريقيا.