video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 مارس 2019 12:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

معمل ترميم الآثار : إجراء ثاني أكبر عملية إصلاح لتراث توت عنخ آمون الخشبي

الجمعة، 15 مارس 2019 10:46 م
معمل ترميم الآثار : إجراء ثاني أكبر عملية إصلاح لتراث توت عنخ آمون الخشبي جيلان محمود رئيس معمل ترميم الآثار الخشبية
كتب إبراهيم حسان
إضافة تعليق
وصفت جيلان محمود، رئيس معمل ترميم الآثار الخشبية، عملية الترميم بـ"العملية جراحية"، نظرا لأن المرمم يتعامل مع حالة لا تستطيع النطق.
 
وأضافت جيلان، خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الشخص المرمم هو الذي يشخص الحالة ويضع خطة العلاج، مبينه أنه يتم إجراء عدد من الفحوصات والتحاليل على الأثر المراد ترميمه حتى يتم معرفة المواد المستخدمة في تركيب الأثر ومعرفة مواد الترميم التي تم استخدامها في ترميمه.
 
 
وأشارت رئيس معمل ترميم الآثار الخشبية، إلى أنه في البداية يتم معرفة مكونات القطعة الآثرية حتى يتم معرفة طريقة فكها ثم يتم معرفة الشكل الصحيح للحالة من خلال رسم مجسم للقطعة الآثرية بأحدث الأجهزة، ثم يتم إجراء البحوث والتحاليل الكاملة حتى يتم إجراء عملية الترميم الصحيحة للقطعة الآثرية.
 
وكشفت أن الآثار الخشبية للمك توت عنخ آمون هي جيدة ويتم إزالة مواد الترميم السابقة ويتم وضع مواد أخرى أكثر حداثة، وعملية ترميم آثار الملك توت عنخ آمون هي الأكبر من نوعها منذ اكتشاف المقبرة في عام 1922.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ما هى حقيقة استخدام الشنيور فى ترميم الآثار الثقيلة؟ الوزارة ترد

صور.. تفاصيل أعمال ترميم آثار معابد الأقصر.. المرممون المصريون يعيدون الحياة والألوان لـ"معبد الإيبت" بالكرنك.. ويزيلون الأملاح بمقبرة "حوي" بالقرنة.. ويعيدون تاج لرأس تمثال للملك رمسيس الثانى

جيلان محمود

رئيس معمل ترميم الآثار الخشبية

اخبار الاثار المصرية




لا تفوتك
فيديو.. وزير النقل ينتقد مستوى النظافة بـ"محطة مصر"

فيديو.. وزير النقل ينتقد مستوى النظافة بـ"محطة مصر"

كيف يتعامل الأزهر مع حالات تغيير الجنس؟.. رئيس لجنة الفتوى: نستقبل الحالات من نقابة الأطباء ونبحثها فقهيا ثم تحوّل للجنة المختصة بالمجمع.. وعملنا على ثلاث حالات منذ عام.. وعلى جمعة: لا يجوز إجراء هذه العمليات

كيف يتعامل الأزهر مع حالات تغيير الجنس؟.. رئيس لجنة الفتوى: نستقبل الحالات من نقابة الأطباء ونبحثها فقهيا ثم تحوّل للجنة المختصة بالمجمع.. وعملنا على ثلاث حالات منذ عام.. وعلى جمعة: لا يجوز إجراء هذه العمليات

طحن الهواتف المحمولة فى الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

طحن الهواتف المحمولة فى الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة