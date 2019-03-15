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مصر للطيران الناقل الرسمى لوفود ملتقى الشباب العربى الأفريقى بأسوان

الجمعة، 15 مارس 2019 03:16 م
مصر للطيران الناقل الرسمى لوفود ملتقى الشباب العربى الأفريقى بأسوان
كتبت رحاب نبيل
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تشارك الشركة الوطنية كناقل رسمى لوفود ملتقي الشباب المقرر انعقاده غداً والذي تستضيفه مدينة اسوان "عاصمة الشباب الأفريقي"  خلال الفترة من 16 وحتى 18 مارس الجارى، وذلك فى إطار إهتمام وزارة الطيران المدني برئاسه الفريق يونس المصري بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لوفود ملتقي الشباب العربى الأفريقى.

 

وتقدم الشركة الوطنية مصر للطيران كافة التسهيلات اللازمة وكل ما لديها من امكانات في سبيل انجاح هذا الملتقي وخروجه بالشكل الذي يليق بمكانة مصر وإمكانيات الشركة الوطنية مصرللطيران، سواء من خلال تكليف فرق عمل من مختلف التخصصات لإستقبال الوفود المختلفة وضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث الهام  أو بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بتنظيم الحدث   .

 

 ومن المقرر ان تواصل الشركة زيادة رحلاتها المنتظمة والاضافية الي مدينه اسوان خلال فتره المؤتمر  حيث سيتم تسيير عدد 27 رحله منتظمه واضافيه من 15 وحتى17 مارس لنقل الوفود المشاركه في ملتقي الشباب، وقد قامت الشركة بوضع شعار الملتقي علي ال Head rest  للمقاعد  و على غلاف مجلة حورس التى توزع على متن طائراتها على جميع الرحلات الدولية و الداخلية للترويج للحدث ، وذلك فى إطار الدور الوطنى  الذى تقوم به  الشركه والترحيب بضيوف مصر بالصوره  التى تليق باسم ومكانه الشركه الوطنية .


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