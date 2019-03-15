مصرع مسن عقب سقوطه من الطابق السادس فى الغربية

الغربية - محمد طارق

لقى مسن مصرعه إثر سقوطه من الطابق السادس بأحد العقارات بمنطقة صندفا شارع أبو الحسن التابع لدائرة ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من قسم ثان المحلة الكبرى بورود بلاغات من الأهالى تفيد بمصرع "السعيد السجينى" إثر سقوطه من الطابق السادس بعقار بمنطقة صندفا، وتم نقل جثته إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطبى عليها لمعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات .