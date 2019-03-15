مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين فى حادثى تصادم بصحراوى البحيرة

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية. وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة وادى النطرون بوقوع حادث تصادم بالطريق الدولى العلمين الكيلو 30 اتجاه القاهرة.

وبالانتقال والمعاينة تبين أنه أثناء سير السيارة رقم س ق ط 495 ملاكى بالطريق المُشار إليه انفصل الإطار الأمامى الأيسر للسيارة مما أدى لاختلال عجلة القياده بيد قائدها وانحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن مصرع " أ. ع. ع" 36 سنة مهندس من مستقلى السيارة وكذا إصابة قائدها بجروح وكدمات واشتباه كسور بالجسم.

كما ورد بلاغ لمركز شرطة وادى النطرون بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى طريق الخدمات الكيلو 103 اتجاه القاهرة، وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم ب ن س 5367 نقل والسيارة رقم د ق ب 417 نقل و السيارة رقم م ق ب 1296 نقل بمقطورة .

وذلك أثناء سير السيارة الثالثه بالطريق المُشار إليه اختلت عجلة القياده بيد قائدها مما أدى لانحرافها واصطدامها بالسياره الأولى وتوالى إصطدام السيارة الثانية بهما.

وأسفر الحادث عن مصرع مرافق قائد السياره الثانيه "ف م. ع" 56 سنة تاجر ومقيم بذات العنوان وكذا إصابة قائدى السيارات بجروح وكدمات وسحجات، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.