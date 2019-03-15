" مركز معلومات الوزراء" ينشر إنفوجراف عن ملتقى الشباب العربى والإفريقى بأسوان

كتبت هند مختار

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف عن ملتقي الشباب العربي والإفريقي خلال الفترة من (16-18 مارس 2019) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويُفتتح ملتقى الشباب العربى والإفريقى الذى تنطلق فعالياته فى مدينة أسوان فى الفترة من (16-18 مارس 2019)، بجلسة افتتاحية بعنوان "منتدى شباب العالم.. آفاق جديدة".

وتهدف الجلسة لتسليط الضوء على تطور فكرة منتدى شباب العالم وتحوله إلى كيان ضخم دائم التطور، وإبراز المبادرات والبرامج والنجاحات التي حققها المنتدى، وتوضيح الرؤية والخطة المستقبلية للمنتدى.







