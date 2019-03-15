video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 مارس 2019 07:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

" مركز معلومات الوزراء" ينشر إنفوجراف عن ملتقى الشباب العربى والإفريقى بأسوان

الجمعة، 15 مارس 2019 06:55 م
" مركز معلومات الوزراء" ينشر إنفوجراف عن ملتقى الشباب العربى والإفريقى بأسوان مركز معلومات مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
إضافة تعليق

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف عن ملتقي الشباب العربي والإفريقي خلال الفترة من (16-18 مارس 2019) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويُفتتح ملتقى الشباب العربى والإفريقى الذى تنطلق فعالياته فى مدينة أسوان فى الفترة من (16-18 مارس 2019)، بجلسة افتتاحية بعنوان "منتدى شباب العالم.. آفاق جديدة".

وتهدف الجلسة لتسليط الضوء على تطور فكرة منتدى شباب العالم وتحوله إلى كيان ضخم دائم التطور، وإبراز المبادرات والبرامج والنجاحات التي حققها المنتدى، وتوضيح الرؤية والخطة المستقبلية للمنتدى.

320191518524939-IMG_7317
 

 

320191518524939-IMG_7318
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إنفوجراف.."معلومات الوزراء" يحتفل بالعيد القومى لمحافظة الفيوم

بالإنفوجراف.. تعرف على أبرز المعلومات عن مدينة السحر والجمال "أسوان"

مجلس الوزراء

مصر

اخبار مصر

ملتقي الشباب العربي الافريقي




لا تفوتك
فيديو.. وزير النقل ينتقد مستوى النظافة بـ"محطة مصر"

فيديو.. وزير النقل ينتقد مستوى النظافة بـ"محطة مصر"

كيف يتعامل الأزهر مع حالات تغيير الجنس؟.. رئيس لجنة الفتوى: نستقبل الحالات من نقابة الأطباء ونبحثها فقهيا ثم تحوّل للجنة المختصة بالمجمع.. وعملنا على ثلاث حالات منذ عام.. وعلى جمعة: لا يجوز إجراء هذه العمليات

كيف يتعامل الأزهر مع حالات تغيير الجنس؟.. رئيس لجنة الفتوى: نستقبل الحالات من نقابة الأطباء ونبحثها فقهيا ثم تحوّل للجنة المختصة بالمجمع.. وعملنا على ثلاث حالات منذ عام.. وعلى جمعة: لا يجوز إجراء هذه العمليات

طحن الهواتف المحمولة فى الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

طحن الهواتف المحمولة فى الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة