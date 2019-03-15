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مدير ترميم آثار المتحف الكبير: نجحنا بإصلاح مجموعة توت عنخ آمون بنسبة 100%

الجمعة، 15 مارس 2019 11:18 م
مدير ترميم آثار المتحف الكبير: نجحنا بإصلاح مجموعة توت عنخ آمون بنسبة 100% الدكتور حسين محمد مدير الشئون الفنية للترميم بالمتحف المصري الكبير
كتب إبراهيم حسان
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قال الدكتور حسين محمد، مدير الشئون الفنية للترميم بالمتحف المصري الكبير، إن جميع القطع الأثرية في مجموعة الملك توت عنخ آمون سيتم عرضها في المتحف المصري الكبير، بما في ذلك العجلات الحربية والأسرَة الخاصة بالملك الفرعوني الشاب.
 
 
وأضاف محمد، في لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «نعمل حاليًا على إعادة بناء وترميم حالة العجلات الحربية ومجموعة الملك توت عنخ آمون، قبل عرضها في المتحف المصري الكبير»، متابعًا: «نحاول تقليل مخاطر نقل وتركيب القطع الأثرية لمجموعة توت عنخ آمون بالتعاون مع الجانب الياباني الذي بدأ تدريبنا منذ عام 2009».
 
وأردف مدير الشئون الفنية للترميم بالمتحف المصري الكبير قائلًا: «الشركة اليابانية ساعدتنا في عملية نقل القطع الأثرية وتركيبها، ووفرت أجهزة حديثة لعمل الترميم اللازم، ووصلت نسبة النجاح إلى 100%»، متابعًا: «أي باحث أو أخصائي ترميم في المتحف المصري حاصل على ماجيستير ودكتوراة على الأقل، وعددهم يصل إلى 100 مرمم».
 
وأوضح مدير الشئون الفنية للترميم، أن فريق العمل واجه صعوبة بالغة في إعادة ترميم وتأهيل باقي المجموعة الأثرية للملك توت عنخ آمون، والتي تم تخزينها في مخازن المتحف المصري بالتحرير على حالتها بدون عمل الترميم اللازم لها، إذ تم الاهتمام بالقطع اللافتة المرصعة بالذهب بشكل أكبر، متابعًا: «5397 قطعة أثرية في مجموعة توت سيتم عرضها في المتحف المصري الكبير».

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الدكتور حسين محمد

المتحف المصري الكبير

الاثار المصرية

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