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مختطف طفل بالأقصر يعترف: والده مديون لي بمليون و200 ألف جنيه

الجمعة، 15 مارس 2019 12:22 م
مختطف طفل بالأقصر يعترف: والده مديون لي بمليون و200 ألف جنيه المتهمون
كتب محمود عبد الراضي ـ الأقصر أحمد مرعي
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لجأ مواطن بالأقصر لحيلة ماكرة للحصول على ديونه من شخص آخر، حيث قرر اختطاف ابن الأخير لإجبار والده على سداد الديون، نجحت أجهزة الأمن فى ضبط المتهم، حيث اعترف بارتكابه للجريمة بالاشتراك مع آخرين.

وأكد المتهم في اعترافاته، أنه دائن لوالد الطفل المختطف بمبلغ مليون و200 ألف جنيه، نظير مشاركتهما فى التجارة، واتفاقه مع شخص آخر على اختطاف ابن شريكه، وفى سبيل ذلك أعطاه مبلغ 1800 جنيه ودراجة نارية خاصة به لاستخدامها فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهة باقى المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة، وتم إعادة الطفل إلى أسرته سالماً.

تلقى مركز شرطة إسنا بمديرية أمن الأقصر بلاغاً من "سيد.أ" تاجر ، يتهم فيه "مساعد.م"تاجر بأنه وراء قيام مجهول يستقل دراجة نارية بخطف ابنه "محمد، 4 سنوات من أمام منزله لسابقة وجود خلافات مالية بينهما، ومطالبته له بسداد مبلغ 700 ألف جنيه نظير معاملات تجارية بينهما ، وسابقة تهديده بخطف أحد أبنائه.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، وإدارة البحث الجنائى بالأقصر، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة "مساعد.م" و"محمد.ن" وآخرين، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين.

 

 


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