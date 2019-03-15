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محافظة الجيزة: إعداد الكوادر الشابه لتولى المناصب القيادية

الجمعة، 15 مارس 2019 12:03 م
محافظة الجيزة: إعداد الكوادر الشابه لتولى المناصب القيادية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على إعادة تأهيل وتدريب العاملين بديوان عام المحافظة والأحياء والمراكز والمدن والهيئة العامة للنظافة والتجميل للاستعانة بهم فى رفع كفاءة العمل فى عدد من القطاعات التى تعانى من نقص الخبرات والعمالة المدربة .

وأضاف راشد، فى بيان اليوم، أنه سيتم إعداد كوادر شابه من العاملين وثقل خبراتهم لتكون قيادات الصف الثانى والثالث لتتولى زمام العمل عقب بلوغ العاملين والقيادات الحالية السن القانونى، موجهًا بحصر أعداد المهندسين المتواجدين فى الإدارات للاستفادة من خبراتهم ونقلهم إلى الإدارات الهندسية لتناسب مؤهلاتهم الوظيفية .

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة جهاز معلومات شبكات المرافق حيث أكد المحافظ على أهمية تأهيل وتدريب العاملين بقطاعات الرصد الميدانى لأعمال البناء المخالف وإدارات المتغيرات المكانية بقطاعات المحافظة .

كما وجه محافظ الجيزة، رئيس الجهاز بتعظيم الإيرادات حتى يتم الاستفادة منها فى أغراض تنموية تدر النفع على المواطنين .

فيما أشار اللواء محمد رأفت، السكرتير العام، إلى أنه تم إعداد برامج تدريبية تخصصيه للعاملين لرفع كفاءتهم والنهوض بمستوى العمل، لافتًا إلى أن المحافظة تضع على عاتقها تدريب العاملين بها لما له من أهمية فى تحقيق أداء أفضل وتحقيق الإضافة للعمل مشيرًا إلى أن البرامج التدريبية سيحصل عليها الجميع بالتوازى. 


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