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محافظة الأقصر تنهى استعداداتها لافتتاح مهرجان السينما الأفريقية

الجمعة، 15 مارس 2019 05:00 ص
محافظة الأقصر تنهى استعداداتها لافتتاح مهرجان السينما الأفريقية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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أنهت محافظة الأقصر استعداداتها لافتتاح فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والذي ينطلق مساء اليوم داخل ساحة معابد الكرنك، بدعم من وزارات الثقافة والشباب والرياضة والسياحة والخارجية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم، ونقابة المهن السينمائية، وذلك بتنظيم عروض مميزة فى عدد من مواقع الأقصر الثقافية فى الفترة من 15 حتى 21 مارس الجاري.

وأعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية مشاركة حوالى 150 سينمائيًا من 47 دولة بالدورة الثامنة، وأنهت كل الاستعدادات الخاصة باستقبال الوفود، للمشاركة فى فعاليات وعروض المهرجان الذى يقدم أكثر من 100 فيلم، ويتم أيضًا إقامة 11 ورشة فنية لتنمية مهارات المواهب الفنية فى مجالات السيناريو والإخراج وغيرها، وإصدار 4 كتب، وتكريم 7 مبدعين سينمائيين من تشاد وبوركينا فاسو والسودان وتونس ومصر، حيث إن 29 سينمائيًا من كل الدول الإفريقية يُحكمون لجان المهرجان المختلفة، والمهرجان يستضيف 105 ضيوف من 36 دولة أفريقية من بينها مصر، و13 دولة خارج أفريقيا، فى إطار مسابقة الحريات وحقوق الإنسان باسم "الشهيد الحسينى أبوضيف"، وهى المسابقة الدولية الوحيدة.

 

 


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