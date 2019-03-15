مجلس مدينة إسنا ينظم احتفالية بذكرى مرور 100 عام على دورة المرأة بثورة 1919

الأقصر – أحمد مرعى

نظم مجلس مدينة إسنا جنوب الأقصر، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات ومركز إعلام الأقصر، احتفالية بمرور 100 عام على الدور الوطنى للمرأة المصرية فى ثورة 1919، حيث افتتح الاحتفالية محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، بحضور محمود نجم مدير عام مجمع الإعلام بالأقصر، والعمدة ضياء البتيتى رئيس حزب حراس الثورة، والمهندسة أمانى مدنى ممثلة المجلس القومى للمرأة، والمهندسة نورا عثمان رئيس وحدة تكافؤ الفرص، وعدد من التنفيذين والشعبيين.

وأشاد محمد سيد سليمان، رئيس مدينة إسنا، فى كلمته عن دور المرأة الذى لا يتوقف عند كونها زوجة أو أمّا، وإنما دورها يتعدى هذه المراحل بكثير لأنها شاركت فى كل شيء، مشيرا إلى أن للمرأة دورا فى مواجهة التطرف والإرهاب فى تعاليم الإسلام الصحيحة لأبنائها، وشاركت المرأة بقوة فى ثورة 30 يونيو وفى الانتخابات الرئاسية، وكان لها دور قوى فى توجيه زوجها وأبنائها وزميلاتها.

وأضاف رئيس مدينة إسنا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كرم المرأة، حيث قام بتعيين 8 وزيرات لأول مرة فى تاريخ مصر المعاصر، مؤكدا أن المرأة أثبتت أنها قادرة على النهوض بالمجتمع من خلال حين اختيارها ومشاركتها الفعالة وختم الاحتفالية بتكريم عدد من القيادات النسائية.