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مجلس كنائس مصر منددًا بحادثى نيوزيلندا: ليست مسيحية ولا إنسانية

الجمعة، 15 مارس 2019 12:25 م
مجلس كنائس مصر منددًا بحادثى نيوزيلندا: ليست مسيحية ولا إنسانية الأمين العام لمجلس كنائس مصر
سارة علام
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أدان الأب بولس جرس الأمين العام لمجلس كنائس مصر، الهجوميين الإرهابيين الذين استهدفا مسجدين اليوم الجمعة بنيوزيلندا وراح ضحيتهما ما يزيد عن 40 شخصًا

واستنكر الأمين العام لمجلس كنائس مصر فى بيان له ما جرى قائلا: ليس دينا وليست مسيحية ولا إنسانية ولا ترتقي حتى الى مستوى الحيوانية فلا حيوان يقتل أخاه بهذه الوحشية

وتابع الأمين العام : ما كان يليق بالمجرم تلويث اسم المسيح الطاهر بجريمته النكراء التى استهدف بها جماعة من المصليين الأبرياء في مدينة كريست تشرش" مدينة المسيح بنيوزيلاندا
ولا كان يليق بالسلطات المدنية  أن تترك مثل هؤلاء المختلين عقليا والمهوسيين دينيا، طلقاء يعبثون بحياة الأبرياء.

وقدم المجلس تعازيه لأسر الضحايا، مصليا من أجل راحة نفوسهم فى فردوس النعيم مستنكرا فى الوقت نفسه أى جريمة ترتكب باسم الدين في أي مكان وتحت أي مسمى

 

 


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بولس جرس

مجلس كنائس مصر

الهجوم على مسجدين بنيوزيلندا




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