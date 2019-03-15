"مباشر قطر" تفضح دعم النظام القطرى لقتل المدنيين فى اليمن

كتب أيمن رمضان

كشف تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، عن الجرائم التى ارتكبها تنظيم الحمدين باليمن من خلال مليشيا الحوثي الارهابية التى تعمل على تدمير الأخضر واليابس في الدولة اليمنية، حيث وكلما اشتد الخناق عليه يلجأ إلى المدنيين محاولا جنى مكاسب وهمية من اجل خط الأوراق وعرقلة أية محاولات سياسية لتسوية الأزمة.

وفى هذا الاطار تواصل المليشيات الإرهابية الحوثية تفخيخ وتفجير منازل المدنيين في عدة مناطق متفرقة من اليمن ابرزها ما تعرض له قبائل حجور خلال الايام الماضية حيث اندلعت معارك عنيفة بين ابناء القبائل والحوثيين في مديرية كشر شمال غربي محافظة حجة راح ضحيتها اكثر من اربعين قتيلا من اسرتين فقط .. وذا الهجوم ليس الوحيد الذي شنته ميليشيا الحوثي بل جري اقتحام لمنطقة العبيثة وعدد من القري المجاورة بعد قصف مكثف تم فيه استخدام مختلف انواع الأسلحة بما فيها الدبابات والصواريخ مما ادي الى سقوط قتلى وجرحي فص صفوف المدنيين وتدمير عدد من المنازل السكنية .

كما كشف الاعلامى اليمني عادل اليافعي عبر حسابه على موقع التواصل التواصل الاجتماعي تويتر ، تورط تنظيم الحمدين في الجرائم المرتكبةضد قبائل حجور، قائلًا:" قطر ستدفع كمل ثروتها لبقاء الحوثي ولذا استعانت بخونة الاصلاح في الشرعية من سياسيين وضباط جيش واعلاميين لدعم الحوثي وتشويه دور التحالف وابناء الجنوب وقمع اى ثورة تقوم ضد الحوثي شمالا كما حدث بحجور فقد نفذوا الخطة بحذافيرها.

دعم الحمدين لميليشيا الحوثي لم يقتصر على الدعم المالى والعسكري فقط بل يقد تميم بن حمد لهذه المليشيا الدعم الاعلامى من خلال ابواقه المعهودة لاسيما الجزيرة التى تحولت الى بوق ينقل وجهة نظر الحوثي ويعمل على تشويه صورة التحالف العربي وجهوده الرامية لاستعادة الاستقرار في اليمن.

ولفت التقرير الى ان حجور ومحيطها من القري اليمنية يؤكدوا ان تنظيم الحمدين لا يعرف سوي طريق التخريب والدمار فيوما تلوا الاخر يضيف الى سجل جرائمه صفحة جديدة تفوح منها رائحة الغدر والخيانة.