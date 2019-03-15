لجنة انتخابات نقابة الصحفيين تقرر مد باب التصويت حتى الثامنة مساء

كتب محمد السيد - محمد صبحى

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، مد باب التصويت حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة، بدلا من الساعة السابعة.

وشهدت لجان اقتراع انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين، إقبال كثيف فى الساعات الأخيرة قبل غلق باب التصويت، للمشاركة فى انتخابات التجديد النصفى على مقعد النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة.

وكانت اكتملت الجمعية العمومية لنقاية الصحفيين عقب صلاة الجمعة باكتمال النصاب القانونى، وعقدت عمومية الصحفيين ، بمسرح النقابة بحضور عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة.

وتجرى الانتخابات فى 30 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، تحت إشراف 31 مستشاراً من مجلس الدولة لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات.