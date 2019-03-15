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قائد مراجعات الإخوان يكشف كيف تصنع الجماعة أكاذيبها عبر "السوشيال ميديا"

الجمعة، 15 مارس 2019 04:00 ص
قائد مراجعات الإخوان يكشف كيف تصنع الجماعة أكاذيبها عبر "السوشيال ميديا" الإخوان - صورة أرشيفية
كتب أحمد عرفة
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كشف عماد على، قائد مراجعات الإخوان، كيف تصنع جماعة الإخوان شائعاتها ضد الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الشائعات لابد أن تتوافر لها أرض خصبة مناسبة تصلح للزراعة والنمو من خلالها، والجماعة تستغل بعض الأحداث أو السياق العام، ثم تعمل على استغلالها بتناولها والمبالغة فيها وخلط الصدق بالكذب والحق بالباطل.

 

وبشأن كيفية الترويج لهذه الشائعات، قال عماد على، فى بيان له، إن الإخوان تعمل على نشرها من خلال قنواتها المختلفة سواء الفضائيات أو مواقع التواصل أو عن طريق الأفراد أنفسهم من خلال علاقاته الاجتماعية.

 

وأوضح عماد على، أن الجماعة لها صفحات كثيرة على "فيس بوك" تديرها عن طريق أشخاص تابعين لها، وهم يقومون بنشر الخبر على أنه حقيقة مؤكدة ثم يتلقفه الناس وينتشر.


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