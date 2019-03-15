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فيديو.. ضياء رشوان للصحفيين بعد فوزه نقيبا: "النقابة لم ولن يكون لها وجود إلا بكم"

الجمعة، 15 مارس 2019 11:00 م
فيديو.. ضياء رشوان للصحفيين بعد فوزه نقيبا: "النقابة لم ولن يكون لها وجود إلا بكم" ضياء رشوان
كتب محمود حسين - محمد صبحى
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وجه ضياء رشوان، الشكر للجمعية العمومية للصحفيين بعد إعلان فوزه بمنصب نقيب الصحفيين، كما وجه الشكر لجميع المرشحين الذين لم يحالفهم التوفيق.

وقال ضياء رشوان، في كلمته: "أوجه الشكر لكم جميعا علي هذا الحضور غير المسبوق، كل الشكر لزملائي الذين ترشحوا ولم يحالفهم التوفيق، وأوجه  الشكر والتحية للزميل رفعت رشاد".

وتابع رشوان: "هذه النقابة العريقة لم ولن يكون لها مكان إلا بكم، هذه النقابة ليست مجرد مبني". 

وأضاف: "هذا المشهد الذي نراه اليوم نتمني أن نراه في كل مناسبة في ظل مرحلة خطيرة علي المهنة والنقابة والصحافة وعليكم، وبعد إعلان نتيجة مجلس النقابة نتمني أن تراقبونا وتدعمونا ولا تتركونا".

 

وهتف ضياء رشوان وردد ورائه الحاضرون: "عاشت وحدة نقابة الصحفيين.. عاشت وحدة الصحفيين..عاشت حقوق وكرامة الصحفيين..عاشت مصر بالصحفيين"، ثم هتف أنصار رشوان، مرردين: "ضياء رشوان ضياء رشوان.النقيب أهوه".


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