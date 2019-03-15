فحص 2 مليون و8 آلاف مواطن ضمن حملة 100 مليون صحة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، الانتهاء من مسح 2 مليون و8 آلاف و116 مواطنا خلال مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، وذلك منذ انطلاق الحملة فى الأول من مارس الحالى حتى مساء أمس والتى من المقرر استمرارها لمدة شهرين تنتهى نهاية أبريل القادم، مؤكداً أن الحملة تستهدف إجراء المسح الطبى على 4 ملايين و259 ألفا و931 مواطنا من الجنسين بداية من سن 18 عاماً للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية ضغط – سكر - سمنة وصرف العلاج بالمجان للمصابين.

ومن جانبه قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، إن المبادرة الرئاسية 100 صحة شهدت منذ انطلاقها أول مارس إقبالا منقطع النظير فى نقاط المسح المختلفة الثابتة والمتحركة تخطى نسبة المستهدف اليومى بقرى ومراكز ومدن المحافظة، مشيداً بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتى تبدأ عملها من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساء، حرصا منها على الانتهاء من مسح كل المواطنين المترددين على المبادرة والتى تهدف إلى القضاء على فيروس سى وصرف العلاج للمصابين بالمجان.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن إجمالى عدد الحالات التى صرفت علاج فيروس سى 954 حالة وإجمالى عدد الحالات التى صرفت أدوية علاج للأمراض غير السارية (ضغط – سكر) 19 ألفا و729 حالة حتى الآن، وتواصل المستشفيات ومراكز طب الأسرة والوحدات الصحية استقبال المواطنين لإجراء المسح الطبى عليهم من خلال 1365 فرقة طبية منها 682 فرقة ثابتة و683 فرقة متحركة تصل للمواطنين فى منازلهم وفى أماكن عملهم وتنتشر فى دورالعبادة ومراكز الشباب .