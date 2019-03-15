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فتح بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية

الجمعة، 15 مارس 2019 12:26 م
فتح بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية بوغاز الاسكندرية-ارشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت ظهر اليوم الجمعة، فتح البوغاز بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات الطبيعية التى تسمح بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء بشكل آمن .

وبدأت إدارات الميناء المختصة فوراً بدخول السفن المتراكية على المخطاف الخارجى البالغ عددها 40 سفينة طبقا لأولوية تراكيها .

ووجه اللواء بحرى مدحت عطية رئيس هيئة الميناء، جميع الإدارات بتوخى الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بشكل آمن .


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