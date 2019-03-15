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طقس غائم على معظم أنحاء البحرين مع فرصة لتساقط أمطار

الجمعة، 15 مارس 2019 07:03 ص
طقس غائم على معظم أنحاء البحرين مع فرصة لتساقط أمطار طقس بارد
وكالات الأنباء
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 أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات البحرينية ،بأن الطقس في مملكة البحرين اليوم الجمعة سيكون بمشيئة الله تعالى غائم جزئيا مع فرصة لتساقط امطار متفرقة في البداية ويكون معتدل بوجه عام خلال النهار.

الرياح : جنوبية شرقية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 18 إلى 23 عقدة في البداية ثم تتحول إلى متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد خلال النهار.

وحذرت الارصاد من رياح قوية السرعة في البداية.

ارتفاع الموج : من قدم إلى قدمين ولكنها من 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر في البداية.

 درجة الحرارة : العظمى 25 درجة مئوية الصغرى 17 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية : العظمى 80 % الصغرى 35 %. 


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