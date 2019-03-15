طقس غائم على معظم أنحاء البحرين مع فرصة لتساقط أمطار

وكالات الأنباء

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات البحرينية ،بأن الطقس في مملكة البحرين اليوم الجمعة سيكون بمشيئة الله تعالى غائم جزئيا مع فرصة لتساقط امطار متفرقة في البداية ويكون معتدل بوجه عام خلال النهار.

الرياح : جنوبية شرقية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 18 إلى 23 عقدة في البداية ثم تتحول إلى متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد خلال النهار.

وحذرت الارصاد من رياح قوية السرعة في البداية.

ارتفاع الموج : من قدم إلى قدمين ولكنها من 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر في البداية.

درجة الحرارة : العظمى 25 درجة مئوية الصغرى 17 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية : العظمى 80 % الصغرى 35 %.