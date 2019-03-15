ضبط 22 قطعة سلاح وتنفيذ 2081 حكما قضائيا فى حملة أمنية بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

نفذت مديرية أمن سوهاج حملة أمنية مدعومة بمجموعات قتالية بالاشتراك مع الأمن العام، برئاسة اللواء هشام الشافعى مدير الأمن، استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والمتاجرين فيها، وكذلك تجار المواد المخدرة والهاربين من الأحكام القضائية والمخالفات المرورية والقضايا التموينية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 22 قطة سلاح متنوعة تم ضبط 35 قرصا من مخدر التامول المخدر ومبلغ مالى 335 جنيها وهاتف محمول وسلاح أبيض "سكين" حيازة المتهم "محمد ص ا ح" 28 سنة حاصل على دبلوم ومقيم قسم جرجا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول لسهولة الاتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

وتمكن ضباط وحدة الاشتباه من ضبط 4 أحكام قضائية وتم تنفيذ "2081" حكما وتم تحرير 758 مخالفة مرورية وتم ضبط 22 مخالفة مرافق .

واستكملت الحملة أعمالها بضبط 60 قضية تموينية منها "6" قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و"6" قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و"5" قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و"3" قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد الرسمية و"4" قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد الرسمية و"8" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و"14" قضية عدم حمل شهادة صحية تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابات المختلفة لتتولى التحقيق.

وعلى جانب آخر، تمكن ضباط مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج برئاسة الرائد أحمد مصطفى المشنب رئيس مباحث المركز من إلقاء القبض على مريض نفسى قام بقتل مسن فى الـ85 من العمر.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بمقتل مسن على يد عامل يعانى من مرض نفسى وتم ضبطه واعترف بارتكابه الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد احمد مصطفى المشنب رئيس مباحث مركز شرطة المنشاه وفاة أحمد ع ع 85 سنة عامل ويقيم بناحية الدويرات دائرة المركز متأثراً بإصابته "جرح طعنى نافذ بالبطن واشتباه نزيف داخلى وجرح رضى بالرأس ونزيف بالمخ" واتهام نجل عمه لـ"حسام ع ك ع" 27 سنة عامل ويقيم دائرة المركز نجل عم زوجة المتوفى بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته وما قرره والد المتهم على ك ع بأن نجله يعانى من مرض نفسى وسبق وأن قام بعرضه على أكثر من طبيب نفسى.

وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك تم الانتهاء من التشريح والدفن.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والأداة المستخدمة "سكين" بإرشاده وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة جار تحرير محضر ملحق بالمحضر الأصلى وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.