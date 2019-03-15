ضبط متهمين بترويج الأدوية والمنشطات مجهولة المصدر عبر "فيس بوك"

كتب أحمد حسنى

نجحت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من ضبط متهمين لقيامهما بالترويج وبيع الأدوية ومستحضرات التجميل المهربة عبر موقع " فيس بوك".

ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسؤل عن إدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين، وتبين من خلال الفحص الفنى، وإجراء التحريات أن وراء إارتكاب الواقعة المتهمم "أ . ج".

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية ، تمكن ضبط المتهم وبحوزته (هاتف محمول – المستخدم فى إدارة الصفحة ، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها )، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع "م . ح "، وبإرشاده أمكن ضبطه، وبحوزته (عدد 210 عبوة دواء مستوردة أنواع مختلفة "علاجية ، تخسيس ، منشطات" مجهولة المصدر ) .

بفحص الأدوية المشار إليها بمعرفة الجهات المعنية أفادت بأنها مجهولة المصدر، ومهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور بيعها بالبلاد، بمواجهة المتهمان اعترفا بإرتكابهما الواقعة وقيامهما بإنشاء الصفحة المشار إليها لترويج وبيع الأدوية المهربة من الخارج بقصد الإستفادة مادياً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.