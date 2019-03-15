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ضبط عاطل وبحوزته 16 تذكرة هيروين فى الغربية

الجمعة، 15 مارس 2019 03:24 م
ضبط عاطل وبحوزته 16 تذكرة هيروين فى الغربية هيروين -ارشيفية
الغربية محمد طارق
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ألقى ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربيه بقيادة الرائد هادي سالم رئيس مباحث المركز ، القبض على عاطل وبحوزته كميه من مخدر الهيروين فى حملة امنيه  .

 

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربيه، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث بالغربية بتمكن الرائد هادى سالم رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات والقوه المرافقة له، من ضبط "م م ع آل" 45 سنة مقيم بشارع الجبانه وبحوزته 16 لفافة هيروين كبيرة الحجم، وسلاح أبيض مطواة.

 

وبمواجهته المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات، وتم تحرير بالواقعة، وإخطار النيابة لتولى التحقيق.


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