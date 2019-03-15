video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 مارس 2019 11:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى"طبنجة" فى الإسماعيلية

الجمعة، 15 مارس 2019 11:23 ص
ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى"طبنجة" فى الإسماعيلية سلاح نارى - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث مركز الإسماعيلية، من القبض على عاطل، وبحوزته سلاح نارى "طبنجة" مطموسة الأرقام.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام المقدم هانى عبدالهادى رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، ومعاونيه بالقبض على المتهم "نصر.ب.م" 45 عاما عاطل مقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته سلاح نارى "طبنجة 9مم" مطموسة الارقام بقصد الدفاع.

 تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة أوراق نقاش إلى فضيلة المفتى لمعاشرته ابنته 14 عاما فى الإسماعيلية

الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

فرد روسى

اسلحة نارية




لا تفوتك
وزير النقل ينتقد مستوى النظافة بـ"محطة مصر"

وزير النقل ينتقد مستوى النظافة بـ"محطة مصر"

كيف يتعامل الأزهر مع حالات تغيير الجنس؟.. رئيس لجنة الفتوى: نستقبل الحالات من نقابة الأطباء ونبحثها فقهيا ثم تحوّل للجنة المختصة بالمجمع.. وعملنا على ثلاث حالات منذ عام.. وعلى جمعة: لا يجوز إجراء هذه العمليات

كيف يتعامل الأزهر مع حالات تغيير الجنس؟.. رئيس لجنة الفتوى: نستقبل الحالات من نقابة الأطباء ونبحثها فقهيا ثم تحوّل للجنة المختصة بالمجمع.. وعملنا على ثلاث حالات منذ عام.. وعلى جمعة: لا يجوز إجراء هذه العمليات

فيديو معلوماتى.. تعرف على مخاطر النوم لساعات طويلة

فيديو معلوماتى.. تعرف على مخاطر النوم لساعات طويلة

طحن الهواتف المحمولة فى الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

طحن الهواتف المحمولة فى الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة