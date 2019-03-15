ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى"طبنجة" فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث مركز الإسماعيلية، من القبض على عاطل، وبحوزته سلاح نارى "طبنجة" مطموسة الأرقام.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام المقدم هانى عبدالهادى رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، ومعاونيه بالقبض على المتهم "نصر.ب.م" 45 عاما عاطل مقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته سلاح نارى "طبنجة 9مم" مطموسة الارقام بقصد الدفاع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.