صور.. وزيرة الثقافة ومحافظ الأقصر يفتتحان بيت ثقافة الأقالتة الجديد بالبر الغربى

الأقصر – أحمد مرعى

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اليوم الجمعة، بيت ثقافة الأقالتة بمدينة القرنة غربى محافظة الأقصر، والذى بدأ العمل فيه خلال الشهور الماضية، ورافقها خلال الافتتاح كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من قيادات المحافظة ووزارة الآثار.

وخلال الافتتاح التقت وزيرة الثقافة عددا من الشباب الذين قدموا لها بورتريه مرسوم بأيدى أحد الشباب المبدعين لها وسط سعادة كبيرة، ووجهت الوزيرة الشكر لكافة قيادات الثقافة لدورهم فى تجهيز قصر الثقافة بأحدث المعدات والأجهزة وفرش المكتبة ومعمل التكنولوجيا بأحدث الكتب والمتطلبات لخدمة شباب وأطفال البر الغربى.

وقال الباحث سعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى، إن بيت ثقافة "الأقالتة" مكون من 4 طوابق الدور الأول قاعة احتفالات ومناسبات وباقى الطوابق كتب وتعليم وتدريب وكل الأشياء الممتعة لجميع الأعمار، ومبنى على مساحة حوالى 775 مترا مربعا، وتم إنشاؤه فى 12 شهرا.

وأضاف رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى لـ"اليوم السابع"، أن بيت ثقافة الأقالتة الجديدة يضم مكتبة عامة، وقاعة تكنولوجيا ومعلومات، وغرف إدارية وغرف ممثلين ومخزن للديكور، وغرف للحرف البيئية والفنون التشكيلية، والمرسم وأنشطة الأطفال وغرفة الإسقاط والمسرح الرئيسى ومنفذ بيع الكتب، والموقع العام والاسوار ومبنى الخدمات.



وزيرة الثقافة ومحافظ الأقصر يفتتحان بيت ثقافة الأقالته بالبر الغربي (1)



وزيرة الثقافة ومحافظ الأقصر يفتتحان بيت ثقافة الأقالته بالبر الغربي (2)



وزيرة الثقافة ومحافظ الأقصر يفتتحان بيت ثقافة الأقالته بالبر الغربي (3)



وزيرة الثقافة ومحافظ الأقصر يفتتحان بيت ثقافة الأقالته بالبر الغربي (4)



وزيرة الثقافة ومحافظ الأقصر يفتتحان بيت ثقافة الأقالته بالبر الغربي (5)



وزيرة الثقافة ومحافظ الأقصر يفتتحان بيت ثقافة الأقالته بالبر الغربي (6)



وزيرة الثقافة ومحافظ الأقصر يفتتحان بيت ثقافة الأقالته بالبر الغربي (7)



وزيرة الثقافة ومحافظ الأقصر يفتتحان بيت ثقافة الأقالته بالبر الغربي (8)



وزيرة الثقافة ومحافظ الأقصر يفتتحان بيت ثقافة الأقالته بالبر الغربي (9)



وزيرة الثقافة ومحافظ الأقصر يفتتحان بيت ثقافة الأقالته بالبر الغربي (10)