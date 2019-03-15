صور.. وزيرة البيئة: عصر الرئيس السيسى يشهد تمكين حقيقى للمرأة المصرية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن المرأة المصرية حققت الكثير من الإنجازات فى مجال خدمة المجتمع والبيئة، حيث شهد عصر الرئيس عبد الفتاح السيسى تمكين حقيقى للمرأة المصرية، فقد أعلن عام 2017 عام المرأة المصرية، وهناك 8 وزيرات بالحكومة المصرية و90 نائبة بالبرلمان و66 قاضية وعدد من المحافظين السيدات.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذى أقامته وزارة البيئة لتكريم عدد من الكوادر النسائية المميزة فى مجال العمل البيئى والمجتمعى واللاتى ساهمت جهودهن فى حماية البيئة، وذلك فى إطار الاحتفالات بأعياد المرأة خلال شهر مارس .

وبحسب بيان للوزارة اليوم، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة تؤمن بدور المرأة المصرية فى حماية الموارد الطبيعية والتصدى للقضايا البيئية، ونسعى لتوسيع قاعدة المهتمين بقضايا البيئة.

واستعرضت مبادرة "أنتى البداية"والتى أطلقتها وزارة البيئة وسيتم تطبيقها خلال الأسبوع القادم فى عدد من السلاسل التجارية الكبرى والتى تهدف الى استبدال الزيت المستعمل بزيت جديد، وكرمت عدد من النساء اللاتى يمثلن منظمات المجتمع المدنى والتى شاركت مع الوزارة فى تحقيق أهدافها، فبعض هذه المنظمات تساهم فى مشاركة المرأة فى المناطق الريفية والحضرية وفى المجتمعات المحلية بمناطق المحميات الطبيعية فى منظومة العمل البيئى والتصدى لقضاياه، وتشمل أهم مجالات العمل التى نجحن فيها تدوير المخلفات سواء الزراعية أو الصلبة وكذلك المشاركة الفعالة فى حماية الموارد الطبيعية ومنها أنشطة لترشيد استخدام المياه والطاقة بالإضافة إلى أنشطة بناء القدرات للمرأة وتوعيتها فى كافة المجالات المرتبطة بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

كما كرمت الدكتورة ياسمين فؤاد، نماذج لأمهات مجموعة من الشابات والشباب من ذوى الاحتياجات الخاصة من طلبة الجامعات والمميزين فى النواحى الدراسية والفنية والرياضية ولديهم اهتمام خاص بالبيئة ومشاركة فعالة فى مجال التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تكريم الكوادر النسائية بالوزارة التى تميزت بعطائها خلال فترة العمل بالوزارة ووصلت إلى سن التقاعد، تقديرًا لجهودهن، بالإضافة لتكريم عدد من الأمهات العاملات المميزات فى العمل بالوزارة .

واختتمت وزيرة البيئة كلمتها مؤكدة أن التكريم جاء لمجموعة محددة من العناصر النسائية ولكنها تؤمن أن هناك الآلاف الذى يشاركن فى حماية الموارد الطبيعية من الإهدار أو التلوث من خلال العديد من الأنشطة أو السلوكيات البيئية التى تنتهجها أو تعلمها لأبنائها لينشئوا على احترام القيم البيئية.