video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 مارس 2019 03:55 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. وزيرة البيئة: عصر الرئيس السيسى يشهد تمكين حقيقى للمرأة المصرية

الجمعة، 15 مارس 2019 02:43 م
صور.. وزيرة البيئة: عصر الرئيس السيسى يشهد تمكين حقيقى للمرأة المصرية احتفالية وزارة البيئة بيوم المرأة
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن المرأة المصرية حققت الكثير من الإنجازات فى مجال خدمة المجتمع والبيئة، حيث شهد عصر الرئيس عبد الفتاح السيسى تمكين حقيقى للمرأة المصرية، فقد أعلن عام 2017 عام المرأة المصرية، وهناك 8 وزيرات بالحكومة المصرية و90 نائبة بالبرلمان و66 قاضية وعدد من المحافظين السيدات.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذى أقامته وزارة البيئة لتكريم عدد من الكوادر النسائية المميزة فى مجال العمل البيئى والمجتمعى واللاتى ساهمت جهودهن فى حماية البيئة، وذلك فى إطار الاحتفالات بأعياد المرأة خلال شهر مارس .

وبحسب بيان للوزارة اليوم، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة تؤمن بدور المرأة المصرية فى حماية الموارد الطبيعية والتصدى للقضايا البيئية، ونسعى لتوسيع قاعدة المهتمين بقضايا البيئة.

واستعرضت مبادرة "أنتى البداية"والتى أطلقتها وزارة البيئة وسيتم تطبيقها خلال الأسبوع القادم فى عدد من السلاسل التجارية الكبرى والتى تهدف الى استبدال الزيت المستعمل بزيت جديد، وكرمت عدد من النساء اللاتى يمثلن منظمات المجتمع المدنى والتى شاركت مع الوزارة فى تحقيق أهدافها، فبعض هذه المنظمات تساهم فى مشاركة المرأة فى المناطق الريفية والحضرية وفى المجتمعات المحلية بمناطق المحميات الطبيعية فى منظومة العمل البيئى والتصدى لقضاياه، وتشمل أهم مجالات العمل التى نجحن فيها تدوير المخلفات سواء الزراعية أو الصلبة وكذلك المشاركة الفعالة فى حماية الموارد الطبيعية ومنها أنشطة لترشيد استخدام المياه والطاقة بالإضافة إلى أنشطة بناء القدرات للمرأة وتوعيتها فى كافة المجالات المرتبطة بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

كما كرمت الدكتورة ياسمين فؤاد، نماذج لأمهات مجموعة من الشابات والشباب من ذوى الاحتياجات الخاصة من طلبة الجامعات والمميزين فى النواحى الدراسية والفنية والرياضية ولديهم اهتمام خاص بالبيئة ومشاركة فعالة فى مجال التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تكريم الكوادر النسائية بالوزارة التى تميزت بعطائها خلال فترة العمل بالوزارة ووصلت إلى سن التقاعد، تقديرًا لجهودهن، بالإضافة لتكريم عدد من الأمهات العاملات المميزات فى العمل بالوزارة .

واختتمت وزيرة البيئة كلمتها مؤكدة أن التكريم جاء لمجموعة محددة من العناصر النسائية ولكنها تؤمن أن هناك الآلاف الذى يشاركن فى حماية الموارد الطبيعية من الإهدار أو التلوث من خلال العديد من الأنشطة أو السلوكيات البيئية التى تنتهجها أو تعلمها لأبنائها لينشئوا على احترام القيم البيئية.

 
 
 
WhatsApp Image 2019-03-15 at 2.28.49 PM
 

WhatsApp Image 2019-03-15 at 2.28.51 PM
 

WhatsApp Image 2019-03-15 at 2.28.53 PM
 

WhatsApp Image 2019-03-15 at 2.28.55 PM
 

WhatsApp Image 2019-03-15 at 2.29.38 PM

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البيئة تحتفل بساعة الأرض بإطفاء الأنوار لمدة ساعة بالعاصمة الإدارية الجديدة

"البيئة" تنظم اجتماعا وزاريا لإعداد خارطة الطريق لما بعد 2020 فى نيروبى

وزيرة البيئة تجتمع مع المدير العام للبيئة فى الاتحاد الأوروبى بنيروبى

وزارة البيئة

يوم المراة العالمى

الاحتياجات الخاصة




لا تفوتك
فيديو.. وزير النقل ينتقد مستوى النظافة بـ"محطة مصر"

فيديو.. وزير النقل ينتقد مستوى النظافة بـ"محطة مصر"

كيف يتعامل الأزهر مع حالات تغيير الجنس؟.. رئيس لجنة الفتوى: نستقبل الحالات من نقابة الأطباء ونبحثها فقهيا ثم تحوّل للجنة المختصة بالمجمع.. وعملنا على ثلاث حالات منذ عام.. وعلى جمعة: لا يجوز إجراء هذه العمليات

كيف يتعامل الأزهر مع حالات تغيير الجنس؟.. رئيس لجنة الفتوى: نستقبل الحالات من نقابة الأطباء ونبحثها فقهيا ثم تحوّل للجنة المختصة بالمجمع.. وعملنا على ثلاث حالات منذ عام.. وعلى جمعة: لا يجوز إجراء هذه العمليات

طحن الهواتف المحمولة فى الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

طحن الهواتف المحمولة فى الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة