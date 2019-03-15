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صور.. نعمة سعيد بطلة العالم لرفع الأثقال تصل أرض الوطن

الجمعة، 15 مارس 2019 12:15 م
صور.. نعمة سعيد بطلة العالم لرفع الأثقال تصل أرض الوطن نعمة سعيد بطلة العالم لرفع الأثقال
كتبت رحاب نبيل
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￼وصلت مطار القاهرة الدولي قبل قليل، بطلة العالم لرفع الأثقال تحت 17 سنة المصرية، نعمة سعيد قادمة من نيويورك ،بعد تحقيق إنجازها التاريخي بخطف 3 ميداليات ذهبية فى وزن 59 كيلو جرام.

وحرص عدد من أهالي وأصدقاء بطلة منتخب رفع الأثقال علي التواجد امام صالة الوصول الدولي بمطار القاهرة حاملين بنرات عليها صور بطلة الأولمبياد .

واستطاعت نعمة أن تحصد ذهبيات، "الخطف والنتر والمجموع" بمنافسات وزن 59 كيلو جرام، كما تعد اللاعبة المصرية الوحيدة التى تمثل مصر فى منافسات هذه البطولة.

نعمة سعيد بطلة العالم لرفع الأثقال (1)
 

 

نعمة سعيد بطلة العالم لرفع الأثقال (2)
 

 

نعمة سعيد بطلة العالم لرفع الأثقال (3)
 

 

نعمة سعيد بطلة العالم لرفع الأثقال (4)
 

 

نعمة سعيد بطلة العالم لرفع الأثقال (5)
 

 


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