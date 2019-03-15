صور.. نعمة سعيد بطلة العالم لرفع الأثقال تصل أرض الوطن

￼￼وصلت مطار القاهرة الدولي قبل قليل، بطلة العالم لرفع الأثقال تحت 17 سنة المصرية، نعمة سعيد قادمة من نيويورك ،بعد تحقيق إنجازها التاريخي بخطف 3 ميداليات ذهبية فى وزن 59 كيلو جرام.
وحرص عدد من أهالي وأصدقاء بطلة منتخب رفع الأثقال علي التواجد امام صالة الوصول الدولي بمطار القاهرة حاملين بنرات عليها صور بطلة الأولمبياد .
واستطاعت نعمة أن تحصد ذهبيات، "الخطف والنتر والمجموع" بمنافسات وزن 59 كيلو جرام، كما تعد اللاعبة المصرية الوحيدة التى تمثل مصر فى منافسات هذه البطولة.
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