صور.. مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات فى إطلاق النار بمسجدين بنيوزيلندا

وكالات الأنباء

لقى ما لا يقل عن 9 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات بإطلاق نار على مسجد فى مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وقال شهود لوسائل الإعلام إن رجلا يرتدى ملابس مموهة تشبه ملابس الجيش ويحمل بندقية آلية أخذ يطلق النار عشوائيًا على الناس فى مسجد النور.

وقالت الشرطة إنها تحتجز شخصا لكنها ليست واثقة من عدم وجود شركاء له.

وقال مفوض شرطة نيوزيلندا مايك بوش "على حد علمنا" سقط القتلى فى مسجدين.

كانت الشرطة صرحت فى وقت سابق بأنها تبحث عن "مسلح" فى وسط مدينة كرايست تشيرش.

وقالت الشرطة النيوزلندية إن منفذ الهجوم رجل يرتدى خوذة ونظارات وسترة عسكرية، فتح النار في المسجد من سلاح أوتوماتيكي.