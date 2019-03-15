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صور.. مصر للطيران تشارك فى معرض MITT الدولى 2019 بموسكو

الجمعة، 15 مارس 2019 01:26 م
صور.. مصر للطيران تشارك فى معرض MITT الدولى 2019 بموسكو جناح مصر للطيران
كتبت رحاب نبيل
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شاركت مصر للطيران في معرض موسكو الدولى للسياحة "MITT"، أحد أكبر المعارض فى العالم، والذى انطلقت فعاليات نسخته الـ26 الأسبوع الماضى، فى الفترة من 12 إلى 14 مارس 2019، حيث شارك أكثر من 1800 عارض من شركات الطيران والسياحة ومقدمي الخدمة وغيرهم من القائمين على صناعة السياحة والنقل الجوي من أكثر من ٨٧ دولة.

وقد جاءت مشاركة مصرللطيران متمثلة في مكتبها بالعاصمة الروسية موسكو، برئاسة وليد أمين من خلال جناح دعائى ضخم تم إقامته، وتجهيزه بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة المصرية.

وشهد الجناح المصري إقبالاً كبيرًا من زائري المعرض فضلاً عن عقد عدد من الجلسات الناقش على هامش فاعليات المعرض، تناولت مناقشة العديد من الموضوعات الهامة منها سبل تعزيز التعاون بين البلدين بهدف التركيز على التنشيط السياحي للموسم الصيفي بين البلدين تكثيف الجهود لإستعادة حركة السياحة الروسية الوافدة إلى مصر ومدنها السياحية.

يُذكر أن معرض موسكو الدولي للسياحة، ينظم سنويا بالعاصمة الروسية، وتشارك فيه العديد من شركات السياحة العالمية، كما يستقبل المئات من الزوار.

جدير بالذكر ان مصرللطيران تسير 3رحلات اسبوعيا مباشرة بين القاهرة وموسكو.

 

مصر للطيران تشارك فى معرض MITT الدولى 2019 بموسكو (1)
مصر للطيران تشارك فى معرض MITT الدولى 2019 بموسكو (1)

 

مصر للطيران تشارك فى معرض MITT الدولى 2019 بموسكو (2)
مصر للطيران تشارك فى معرض MITT الدولى 2019 بموسكو (2)

 

مصر للطيران تشارك فى معرض MITT الدولى 2019 بموسكو (3)
مصر للطيران تشارك فى معرض MITT الدولى 2019 بموسكو (3)

 

مصر للطيران تشارك فى معرض MITT الدولى 2019 بموسكو (4)
مصر للطيران تشارك فى معرض MITT الدولى 2019 بموسكو (4)

 


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