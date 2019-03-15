صور.. محافظ مطروح يفتتح معرض منتجات المرأة والشباب

افتتح اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، مساء اليوم الخميس، معرض بيع منتجات المرأة والشباب، الذي تنظمه إدارة السياحة والمصايف بالنادي الاجتماعي، لمساعدة اصحاب المشروعات الصغيرة ممن لا يمتلكون محلات لعرض منتجاتهم، ودعمهم لتنمية مشروعاتهم من خلال تسويق المنتجات.

وتفقد المحافظ المعروضات، واشاد بمجهود اصحاب المشروعات، وابدى استعداده لتقديم الدعم والمساعدة لهم من أجل انجاح مشروعاتهم وتطويرها، من اجل تحسين الدخل ، وقرر منح كل عارض مبلغ 1000جنيه دعما وتشجيعا لهم.

واستمع محافظ مطروح لمطالب ومن بينها توفير اماكن دائمة لعرض منتجاتهم، ووعدهم بتخصيص أماكن لهم ضمن مشروع شارع مصر، الذي تدعمه وزارة التنمية المحلية، او اي معرض آخر.

وقالت صباح توفيق مدير عام السياحة والمصايف بمطروح، أن هذا هو المعرض الخامس من نوعه الذي تنظمه المحافظة، للمرأة والشباب، بمشاركة 40 سيدة وشاب من أصحاب المشروعات المختلفة، والتي تتضمن مشغولات يدوية ومخبوزات، وملابس وإكسسوارات ومفروشات، ومولد غذاية متنوعة.

وأشارت أن معظم العارضين، يعملون من منازلهم، وأن المعرض يعد فرصة جيدة لعرض وتسويق منتجاتهم، على مدار 3 ايام مع عدم تحملهم أية تكاليف أو مصاريف.