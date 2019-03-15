صور.. قتلى فى حادثى إطلاق النار على مسجدين بنيوزيلندا

رويترز

قالت الشرطة إن عدة قتلى سقطوا فى مسجدين بمدينة كرايست تشيرش فى نيوزيلندا، اليوم الجمعة، حين فتح مسلح واحد على الأقل النار على المصلين.

وقال شهود لوسائل الإعلام إن رجلا يرتدى ملابس مموهة تشبه ملابس الجيش ويحمل بندقية آلية أخذ يطلق النار عشوائيًا على الناس فى مسجد النور.

وقالت الشرطة إنها تحتجز شخصا لكنها ليست واثقة من عدم وجود شركاء له.

وقال مفوض شرطة نيوزيلندا مايك بوش "على حد علمنا" سقط القتلى فى مسجدين.

كانت الشرطة صرحت فى وقت سابق بأنها تبحث عن "مسلح" فى وسط مدينة كرايست تشيرش.