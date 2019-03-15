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صور.. شعاب جزيرة سيال بمرسى علم.. معشوقة الأوروبيين بالبحر الأحمر

الجمعة، 15 مارس 2019 04:30 ص
صور.. شعاب جزيرة سيال بمرسى علم.. معشوقة الأوروبيين بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تحتوى محافظة البحر الأحمر على 3 محميات طبيعية، و39 جزيرة بحرية، من أجمل جزر العالم، والتى يعشقها السياح وخاصة الأوروبيين، من ضمنها جزيرة سيال التى تعد من أجمل تلك الجزر.

 

وتبعد جزيرة سيال عن شاطئ مدينة مرسى علم قرابة 39 كيلو مترًا، وهى جزيرة منخفضة السطح ذات صخور مرجانية ورملية، كما تحيط الشعاب المرجانية والصخور بسواحلها، وتعد من أهم مواقع الغوص بالبحر الأحمر.

 

من جانبه قال محمد يونس، يعمل بمحمية قريبة من جزيرة سيال بمرسى علم، لـ"اليوم السابع"، إن جزيرة سيال تعد من أهم مناطق الغطس فى البحر الأحمر، مؤكدًا أن الشعاب المرجانية حولها قد تكون فريدة من نوعها وكذلك الكائنات البحرية المتنوعة.

 

وأضاف يونس، أن شعاب جزيرة سيال معشوقة للسياح الأوروبيين، وخاصة الإيطاليين والألمان، مؤكدًا أن هناك عددًا منهم يأتى خصيصًا للغطس فى جزيرة سيال.

 

من جانبه قال باحث بيئى تابع لمحميات البحر الأحمر، إن جزيرة سيال تتبع لمحمية وادى الجمال، وتسمى هى وجزر محابس وأم الشيخ بجزر القلعان، وتهبط على ظهرها مجموعة كبيرة من الطيور البحرية المهاجرة منها والمقيمة.

 

وأضاف الباحث البيئى -الذى رفض ذكر اسمه-، أن شمال جزيرة سيال عدة جزر مقابلة لساحل البحر الأحمر فيما بين شرم المدفع شمالا ومرسى شعب جنوبا، وهى جزر رملية طولية موازية للساحل نشأت بفعل الإرساب البحرى.

 

وتابع: أن بجانب سياحة الغوص التى تتم بالقرب منها هناك بعض المناطق المحيطة كذلك تستغل فى الصيد، مؤكدا أنه بالرغم من عدم استغلالها سياحيا بشكل كبير، إلا أنها من الأماكن الواعدة لاحتوائها على العديد من المناطق الصالحة للغوص.

 

وكشف أن جزيرة سيال سجلت أعداد كبيرة من أعشاش السلاحف الخضراء وصقرية المنقار، وتعتبر من أهم مناطق تعشيشها حيث إنها تحتوى على نظم شعاب مرجانية غنية بتنوعها وكثافتها، وكذلك محاطة بجزر مرجانية مغمورة غنية من حيث التنوع البيولوجى للشعاب والكائنات القاطنة لها، خاصة أن بها مناطق شاسعة من الحشائش البحرية، وتحتوى على كساء من النباتات الصحراوية.

 

وأوضح الباحث البيئى، أن هناك العديد من أنواع الطيور النادرة تم تسجيله عليها وبأعداد كبيرة جداً معظمها يقطن الجزيرة ويعشش عليها وعلى الأخص النوارس والحوامات والعقاب النسارية.

 

من جانبه، قال أبو الحجاج العمارى، مدير أحد فنادق مدينة مرسى علم، إن أغلب فنادق المنطقة تنظم من خلال مراكز الغطس رحلات غطس وسنوركل لجزيرة سيال والتى تحتوى على شعاب مرجانية نادرة.

 

وأضاف "العمارى" لـ"اليوم السابع"، أن أغلب الجنسيات التى تعشق ممارسة الغطس فى جزيرة سيال هم الأوروبيون وخاصة الألمان والإيطاليين.

جزيرة سيال بمرسى علم (1)
 

 

جزيرة سيال بمرسى علم (2)
 

 

جزيرة سيال بمرسى علم (3)
 

 

جزيرة سيال بمرسى علم (4)
 
جزيرة سيال بمرسى علم (5)
 

 

جزيرة سيال بمرسى علم (6)
 
 
 

 
جزيرة سيال بمرسى علم (8)
 

 

جزيرة سيال بمرسى علم (9)
 

 

جزيرة سيال بمرسى علم (10)
 

 

جزيرة سيال بمرسى علم (11)
 

 

جزيرة سيال بمرسى علم (12)

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