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صور.. البرازيل تشيع ضحايا حادث إطلاق نار داخل مدرسة وسط حالة من الحزن

الجمعة، 15 مارس 2019 01:06 ص
صور.. البرازيل تشيع ضحايا حادث إطلاق نار داخل مدرسة وسط حالة من الحزن تظاهرات بالبرازيل
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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شهدت تشييع ضحايا حادث إطلاق النار داخل مدرسة فى البرازيل، تظاهر العشرات ضد العنف وحمل السلاح.

كما نظم عشرات المواطنين فى البرازيل، أمس الخميس وقفة بالشموع حزنا على 10 أشخاص قتلوا فى مدرسة ابتدائية فى حادث إطلاق نار، وكانت شرطة مدينة ساو باولو البرازيلية قالت إنه شوهد شابان يدخلان مبنى المدرسة ويطلقان النار فى وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء.

وأضافت الشرطة أن القتلى هم خمسة تلاميذ وبالغ من العاملين فى المبنى وشخص كان يقف خارج المدرسة والمهاجمان، وذكرت الشرطة أن 17 شخصا على الأقل، معظمهم أطفال، أصيبوا أيضا بأعيرة نارية فى المدرسة الابتدائية ونقلوا إلى مستشفيات، ولم تعرف بعد حالتهم الصحية.

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