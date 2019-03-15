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صور.. إغلاق باب التصويت فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين وبدء الفرز

الجمعة، 15 مارس 2019 08:06 م
صور.. إغلاق باب التصويت فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين وبدء الفرز فرز انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين
كتب محمود حسين - محمد صبحى - تصوير أشرف فوزى
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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين، إغلاق باب التصويت فى تمام  الساعة الثامنة، مساء اليوم الجمعة، على أن تبدأ عمليات فرز الأصوات . 

وشهدت لجان اقتراع انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين إقبالا كثيفا فى الساعات الأخيرة قبل غلق باب التصويت،  للمشاركة فى انتخابات التجديد النصفى على مقعد النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة.

وكانت الجمعية العمومية لنقاية الصحفيين اكتملت ، عقب صلاة الجمعة ،  باكتمال النصاب القانونى، وعقدت عمومية الصحفيين بمسرح النقابة بحضور عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة .

وأجريت  الانتخابات فى 30 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، تحت إشراف 31 مستشاراً من مجلس الدولة لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات.

فرز انتخابات نقابة الصحفيين (1)
 

 

فرز انتخابات نقابة الصحفيين (2)
 

 

فرز انتخابات نقابة الصحفيين (3)
 

 

فرز انتخابات نقابة الصحفيين (4)
 

 

فرز انتخابات نقابة الصحفيين (5)
 

 

فرز انتخابات نقابة الصحفيين (6)
 

 

فرز انتخابات نقابة الصحفيين (7)
 

 

فرز انتخابات نقابة الصحفيين (8)
 

 

فرز انتخابات نقابة الصحفيين (9)
 

 

فرز انتخابات نقابة الصحفيين (10)
 

 

فرز انتخابات نقابة الصحفيين (11)
 

 

فرز انتخابات نقابة الصحفيين (12)
 

 

فرز انتخابات نقابة الصحفيين (13)
 

 

فرز انتخابات نقابة الصحفيين (14)
 

 

فرز انتخابات نقابة الصحفيين (15)
 

 

فرز انتخابات نقابة الصحفيين (16)
 

 

فرز انتخابات نقابة الصحفيين (17)
 

 

فرز انتخابات نقابة الصحفيين (18)
 

 

فرز انتخابات نقابة الصحفيين (19)
 

 

فرز انتخابات نقابة الصحفيين (20)
 

 

فرز انتخابات نقابة الصحفيين (21)
 

 

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فرز انتخابات نقابة الصحفيين (24)
 

 


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التجديد النصفى

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