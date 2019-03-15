صفاء تطلب الطلاق: رفض ينقذنى بـ 5 آلاف جنيه تسبب فى إصابتى بعاهة

كتبت أسماء شلبى

"14 سنة خدمة فى الحياة الزوجية لم تشفع للزوجة " صفاء.أ.ن "عندما مرضت وأصبحت ملازمة للفراش تحتاج 5 ألاف جنيه لتجرى تدخل طبى ضرورى لحالتها الصحية حى رفض زوجها ببلادة إنقاذها ومن هنا بدأت حالتها الصحية تتدهور حتى أصيبت بعاهة تلازمها لبقية عمرها.

صفاء طلبت الطلاق للضرر من خلال دعوى أقامتها أمام محكمة الأسرة بزنانيرى وقالت فيها:" عانيت الأمرين بسبب تصرفات زوجى التى فاقت الاحتمال وخيانته لى والتعدى على بالضرب وتحملى الإنفاق بالمنزل طوال سنوات زواجى ولكن كل ذلك لم يشفع لى عندما طلبت منه مساعدتى والوقوف بجوارى فى أزمتى الصحية".

وأضافت المدعية :" منذ مرضى وتقاعسى عن العمل أعيش فصل جديد من العذاب يعنف أولادى انتقاما منى ويحرمنا من دفع النفقات رغم أنه يبدد أمواله على أصدقائه وأهله والجلوس بالمقاهي".

وأوضحت صفاء بدعواها أمام محكمة الأسرة:" خرجت من الزواج بعاهة مستديمة بفضل بخله وإنانيته ليعاملنى باشمئزاز ويدفع والدته بالتعدى على بالضرب وحبسى داخل جدران شقتها لأصاب بجروح وكدمات وتعرضنى لأبشع تجربة فكانت تستمتع بجعلى أشعر بالألم ".

وتابعت: رفض تطليقى وحاول دفعى للتخلى عن كرامتى ،كد أن أصاب بالجنون وأنا أرى والدته تتحكم بحياتى وتهددنى بالفتك بى .

واستطردت :" مكثت بين الحياة والموت بعد الإيذاء الجسدى الذى تعرض له على يد زوجى وحماتى أستولى على منقولاتى وسرق مصوغاتى الذهبية،وعندما طالبته بحقوقى بدأ فى ملاحقتى بالتهم الكيدية وتهديدى بتدمير سمعتى ".