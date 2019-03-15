video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 مارس 2019 06:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

صفاء تطلب الطلاق: رفض ينقذنى بـ 5 آلاف جنيه تسبب فى إصابتى بعاهة

الجمعة، 15 مارس 2019 05:00 ص
صفاء تطلب الطلاق: رفض ينقذنى بـ 5 آلاف جنيه تسبب فى إصابتى بعاهة العنف الاسرى والمجلس القومى للمرأة - ارشيفيه
كتبت أسماء شلبى
إضافة تعليق

"14  سنة خدمة فى الحياة الزوجية لم تشفع للزوجة " صفاء.أ.ن "عندما مرضت وأصبحت ملازمة للفراش تحتاج 5 ألاف جنيه لتجرى تدخل طبى ضرورى لحالتها الصحية حى رفض زوجها ببلادة إنقاذها ومن هنا بدأت حالتها الصحية تتدهور حتى أصيبت بعاهة تلازمها لبقية عمرها.

صفاء طلبت الطلاق للضرر من خلال دعوى أقامتها أمام محكمة الأسرة بزنانيرى وقالت فيها:" عانيت الأمرين بسبب تصرفات زوجى التى فاقت الاحتمال وخيانته لى والتعدى على بالضرب وتحملى الإنفاق بالمنزل طوال سنوات زواجى ولكن كل ذلك لم يشفع لى عندما طلبت منه مساعدتى والوقوف بجوارى فى أزمتى الصحية".

 

وأضافت المدعية :" منذ مرضى وتقاعسى عن العمل أعيش فصل جديد من العذاب يعنف أولادى انتقاما منى ويحرمنا من دفع النفقات رغم أنه يبدد أمواله على أصدقائه وأهله والجلوس بالمقاهي".

وأوضحت صفاء بدعواها أمام محكمة الأسرة:" خرجت من الزواج بعاهة مستديمة بفضل بخله وإنانيته ليعاملنى باشمئزاز ويدفع والدته بالتعدى على بالضرب وحبسى داخل جدران شقتها لأصاب بجروح وكدمات وتعرضنى لأبشع تجربة فكانت  تستمتع بجعلى أشعر بالألم ".

وتابعت:  رفض تطليقى وحاول دفعى للتخلى عن كرامتى ،كد أن أصاب بالجنون وأنا أرى والدته تتحكم بحياتى وتهددنى بالفتك بى .

واستطردت :" مكثت بين الحياة والموت بعد الإيذاء الجسدى الذى تعرض له على يد زوجى وحماتى أستولى على منقولاتى وسرق مصوغاتى الذهبية،وعندما طالبته بحقوقى بدأ فى ملاحقتى بالتهم الكيدية وتهديدى بتدمير سمعتى ".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

من دفاتر محاكم الأسرة.. 67% من حالات طلب الطلاق بسبب العنف الأسرى.. 12% من المشكلات الأسرية تنتهي بجرائم.. زوجة تستغيث بعد تعدي زوجها "بحديده "عليها.. علماء النفس: سوء المعاملة أهم أسباب المشاجرات العائلية

محكمه الاسره

خلافات اسريه

العنف الجسدي

اخبار الحوادث

الاصابه بعاهه




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"التموين" تعلن عن صرف 65% من مقررات السلع المدعمة لشهر مارس

"التموين" تعلن عن صرف 65% من مقررات السلع المدعمة لشهر مارس

رداً على تخاريف أردوغان.. مصر لن تتصالح على الدم

رداً على تخاريف أردوغان.. مصر لن تتصالح على الدم

تعرف على تعديلات قانون البناء الموحد وشروط استخراج التراخيص

تعرف على تعديلات قانون البناء الموحد وشروط استخراج التراخيص

تريزيجيه يحسم مصيره مع قاسم باشا التركي نهاية الموسم

تريزيجيه يحسم مصيره مع قاسم باشا التركي نهاية الموسم

البورصة تربح 6.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى

البورصة تربح 6.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة