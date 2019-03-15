"صحة الأقصر" تحيل 14 طبيبا وممرضا وفنيا للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الأقصر – أحمد مرعى

شنت إدارة التفتيش المالى والإدارى بمديرية الشئون الصحية بالأقصر، جولة تفتيشية مفاجئة، صباح اليوم الخميس، على مستشفى القرنة المركزى ومستشفى الأقصر العام، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، وتكليفه لأحمد السيد موسى مدير التفتيش المالى والإدارى بديوان مديرية الصحة، بالمرور الدورى على المؤسسات العلاجية للتأكد من انضباط العمل بها وانضباط الفرق الطبية وتوافر المستلزمات اللازمة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

واستهدفت الجولة المفاجئة بعضوية أعضاء التفتيش المالى والإدارى محمد رستم ومصطفى مساعد، التأكيد على تواجد الفريق الطبى وخاصة بأقسام الحرجة مثل الاستقبال والطوارئ والعنايات والحضانات والغسيل الكلوى والأقسام الداخلية وكذلك توافر المستلزمات استعدادا لاستقبال أى حالات حرجة أو مقيمة، وتم رصد بعض مخالفات غياب وعدم تواجد بعض أعضاء الفريق الطبى من أطباء، حيث تم رصد تغيب 4 أطباء و7 تمريض و2 فنى معمل وفنى أشعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.