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شرطة نيوزيلندا تحث المواطنين على تجنب المساجد فى كافة أنحاء البلاد

الجمعة، 15 مارس 2019 10:03 ص
شرطة نيوزيلندا تحث المواطنين على تجنب المساجد فى كافة أنحاء البلاد هجوم نيوزيلندا
كتبت ريم عبد الحميد
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حثت الشرطة فى نيوزيلندا، المواطنين على تجنب المساجد فى كافة أنحاء البلاد، بعد إطلاق النار الدموى على مسجدين فى مدينة كريست تشرش.
ولفتت الصحيفة إلى أن  الشرطة المسلحة لا تزال تبحث ملاحقة مهاجمين محتملين آخرين، لكن لم يتم القبض سوى على مشتبه به واحد،  كما تجرى الشرطة تحقيقا حول سيارة عثر على متفجرات بداخلها.

كانت تقارير قد كشفت أن منفذ الهجوم على مسجدين فى المدينة أثناء تأديتهم صلاة الجمعة هو مواطن استرالى عمره 28 عاما، وترك بيانا معاديا للمهاجرين من 74 صفحة، وقام المتطرف ببث فيديو إطلاق النار على المصلين عبر صفحته على فيس بوك.

واعتبرت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن حادث إطلاق النار فى مسجدى مدينة كرايست تشيرش اليوم الجمعة، أحد أسود أيام بلادها فى تاريخها.

 


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