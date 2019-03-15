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شاهد ..لحظة الهجوم على مسجدين فى نيوزيلندا أثناء صلاة الجمعة

الجمعة، 15 مارس 2019 10:25 ص
شاهد ..لحظة الهجوم على مسجدين فى نيوزيلندا أثناء صلاة الجمعة منفذ الهجوم
كتب- هاشم الفخرانى
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بثت فضائية سكاى نيوز، فيديو للحطة تنفيذ هجوم إطلاق النار العشوائى داخل مسجد في مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية، الجمعة، وهى العملية التى أسفرت عن مقتل 49 شخصا وإصابة العشرات.

 

وشهدت  مدينة كرايست تشيرش هجوم إرهابى على مسجدين مختلفين الأول في مسجد بشارع دينز والثاني في مسجد بشارع لينوود.

 

وذكرت الشرطة أن المذبحة وقعت "خلال صلاة الجمعة"، مضيفا أنها خلفت 49 قتيلا، وأكثر من 20 مصابا

 

ونشرت شبكة سكاى نيوز مقطع لمنفذ الهجوم عبر تقنية "لايف فيسبوك" يوثق العملية من بدايتها إلى نهايتها، سجله بواسطة كاميرا "غو برو" ثبتت على جسمه.

 

 

 

 

 


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