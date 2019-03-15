سفارة مصر بنيوزيلندا: متواصلون لكشف جنسيات ضحايا الحادثتين الإرهابيتين

كتب أحمد جمعة

نعت السفاره المصرية فى نيوزيلندا، ضحايا الإرهاب الغاشم الذى وقع فى مسجدين بمنطقة كرابىيست شيريش، داعية أبناء الجالية لتوخى الحذر، والبعد عن أى أماكن مزدحمة.

وأكدت السفارة المصرية فى نيوزيلندا، أنها على اتصال مع الأمن النيوزيلندى ووزارة الخارجية النيوزيلاندية، لموافاتها بأسماء وجنسيات الضحايا الذين سقطوا فى الحادثين.

وطالبت السفارة المصرية فى نيوزيلندا، الحميع بتوخى الحذر والالتزام، بعدم التواجد فى أماكن تجمع تضم المهاجرين، وإبلاغ السفارة على الخط الساخن لها على مدار الـ24 ساعة على رقم 04 472 4900 بأى حدث يستوجب الإبلاغ.

ولقى ما لا يقل عن 9 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات بإطلاق نار على مسجد فى مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وقال شهود لوسائل الإعلام، إن رجلا يرتدى ملابس مموهة تشبه ملابس الجيش، ويحمل بندقية آلية أخذ يطلق النار عشوائيًا على الناس فى مسجد النور.