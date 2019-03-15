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الجمعة، 15 مارس 2019 02:52 م
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سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 15-3-2019

الجمعة، 15 مارس 2019 01:00 م
سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 15-3-2019 الريال السعودى _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 15-3-2019، حيث ثبت سعر الريال عند 4.62 جنيه للشراء، و4.65 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

 


سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.62 جنيه للشراء
 
4.65 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.62 جنيه للشراء
 
4.65 جنيه للبيع
  

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.62 جنيه للشراء
 
4.65 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.55  جنيه للشراء
 
4.69  جنيه للبيع
 
 
 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.59 جنيه للشراء
 
4.65 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.60 جنيه للشراء
 
4.65 جنيه للبيع
 

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