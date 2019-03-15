رويترز: الإرهابى منفذ مجزرة نيوزيلندا الدموية زار تركيا من قبل

قال مسؤول تركي كبير اليوم الجمعة إن مرتكب المذبحة الدموية في نيوزيلندا والتى راح ضحيتها 49 شخصا في مسجدين، قام بزيارة مطولة من قبل لتركيا وإن تحركاته واتصالاته أثناء وجوده هناك تخضع للتحقيق.
وأضاف المسؤول وفقا لوكالة رويترز للأنباء فأن أنقرة تعتقد أن مرتكب الحادث ربما سافر لدول أخرى أيضا.
وكان قد عبر زعماء فى أنحاء العالم عن شعورهم بالغضب والحزن على مقتل 49 شخصا عل الأقل فى مسجدين بنيوزيلندا اليوم الجمعة كما عبر بعضهم عن الاستياء مما وصفوه بأجواء "الشيطنة" التى أججت مثل تلك الهجمات.
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