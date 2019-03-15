رويترز: الإرهابى منفذ مجزرة نيوزيلندا الدموية زار تركيا من قبل

رويترز

قال مسؤول تركي كبير اليوم الجمعة إن مرتكب المذبحة الدموية في نيوزيلندا والتى راح ضحيتها 49 شخصا في مسجدين، قام بزيارة مطولة من قبل لتركيا وإن تحركاته واتصالاته أثناء وجوده هناك تخضع للتحقيق.