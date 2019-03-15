روسيا ستلغى طلبية لشراء 20 طائرة "بوينج 373 ماكس" إذا لم تحل مشكلة السلامة

قال فيتالي سافيليف الرئيس التنفيذي للناقلة الوطنية الروسية إيروفلوت اليوم الجمعة إن الشركة ستلغي طلبية لشراء 20 طائرة بوينج 737 ماكس ما لم يكن بمقدور شركة صناعة الطائرات الأمريكية أن تضمن سلامة الطائرة بحلول نوفمبر.

ويأتي هذا في أعقاب تحطم طائرة بوينج 737 ماكس تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية يوم الأحد الماضي في ثاني حادث من نوعه في خمسة أشهر.

وكانت إيروفلوت قد قدمت طلبية لشراء 20 طائرة بوينج 737 ماكس لفرعها للطيران المنخفض التكلفة (بوبيدا) ومن المقر أن تبدأ بوينج بتسليم الطائرات بحلول نوفمبر تشرين الثاني هذا العام.

وقال سافيليف "إذا لم يكن هناك ضمان بنسبة 100 في المئة بأن الطائرة آمنة، فإن أحدا عندئذ لن يأخذها".

وأضاف قائلا "التسليمات لبوبيدا لن تبدأ قبل نوفمبر 2019. إما أن تحل بوينج مشكلة السلامة في الطائرة 373 ماكس بحلول ذلك الوقت أو أننا سنطلب شراء طائرة مختلفة".