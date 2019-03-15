روسيا: الناتو يعيد إحياء نظام نقل القوات من أمريكا وكندا إلى أوروبا

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قال نائب سكرتير مجلس الأمن الروسى ميخائيل بوبوف أمس الخميس إن حلف شمال الأطلسى (الناتو) يعيد إحياء ما تم إنشاؤها خلال الحرب الباردة من خلال نقل القوات من الولايات المتحدة وكندا إلى أوروبا ، ليتم نشرها لاحقا على الحدود مع روسيا.

وأضاف بوبوف - فى مقابلة أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "على مدار العامين الماضيين، وفى إطار تنفيذ خطة العمل لتحسين الاستعداد القتالى للقوات المسلحة لحلف الناتو ومفهوم الوجود المتقدم وتعزيزه، زاد عدد جنود الوحدة ذات الأولوية العليا 1.6 مرة، من 25 إلى 40 ألف شخص".

وأشار إلى أنه تم نشر مجموعات تكتيكية معززة فى دول البلطيق تتشكل من جنسيات مختلفة يصل عدد أفرادها إلى 1000 جندي، وتابع: "يتم تنفيذ المبادرة الأمريكية (3 إلى 30)، والتى تنص على الاستعداد لاستخدام 30 كتيبة ميكانيكية و30 سربًا جويًا و30 سفينة مقاتلة من دول الكتلة فى غضون 30 يوما".