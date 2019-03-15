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ركز عشان ما تتغرمش.. الكاميرات تراقب محيط إنشاء محطة مترو جامعة الدول

الجمعة، 15 مارس 2019 03:45 ص
ركز عشان ما تتغرمش.. الكاميرات تراقب محيط إنشاء محطة مترو جامعة الدول شارع جامعه الدول العربيه - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تراقب اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط التحويلات المرورية بشارع جامعة الدول لمنع الزحام، والتى تستغرق 3 سنوات للقيام بأعمال إنشاء محطة "جامعة الدول العربية"، والتى تستلزم إجراء تحويلة مرورية لمسافة ما يقرب من 400 متر فى الاتجاه القادم من شارع السودان وكوبرى ناهيا بداية من شارع جامعة الدول العربية مع شارع محيى الدين أبوالعز حتى دوران البرج الإدارى فى اتجاه ميدان النصر.

 

كما نشرت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات بالشوارع البديلة لجامعة الدول العربية بسبب أعمال إنشاء محطة المترو الجديدة، مع مراقبة كافة الطرق بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بالمكان لرصد أى كثافات مرورية خلال إجراء تلك اﻷعمال لحين انتهائها فى المدة المحددة لها.


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