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رئيس وزراء أستراليا: منفذ الهجوم على مسجدين فى نيوزيلندا مواطن أسترالى

الجمعة، 15 مارس 2019 08:10 ص
رئيس وزراء أستراليا: منفذ الهجوم على مسجدين فى نيوزيلندا مواطن أسترالى منفذ الهجوم
كتب محمد جمال
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قال رئيس وزراء أستراليا، اليوم الجمعة إن منفذ الهجوم على مسجدين فى نيوزيلندا مواطن أسترالى يمينى وعنيف، حسبما ذكرت شبكة العربية.

وفتح مسلح النار خلال صلاة الجمعة بمسجد في نيوزيلندا مما أسفر عن مقتل مصلين وطلبت السلطات في مدينة كرايست تشيرش من السكان التزام منازلهم فيما بدأت حملة بحث عن المهاجم.

وذكرت وسائل إعلام في نيوزيلندا أن ما بين تسعة أشخاص و27 شخصا قتلوا لكن لم يتسن التأكد من عدد القتلى. وذكرت الشرطة أن عدة قتلى سقطوا في مسجدين لكن عدد المنفذين الذين اشتركوا في الهجوم لم يتضح بعد.

وأظهر مقطع فيديو، انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي والتقطه مسلح على ما يبدو وتم بثه على الهواء مباشرة خلال الهجوم، المهاجم وهو يقود سيارته إلى مسجد ثم يدخله ويطلق الرصاص على من بداخله.

وأظهر مقطع الفيديو المصلين الذين يحتمل أن يكونوا قتلى أو مصابين وهم راقدون على أرضية المسجد.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة اللقطات.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن "هذا واحد من أسود أيام نيوزيلندا... من الواضح أن ما حدث هنا عمل غير عادي من أعمال العنف ولم يسبق له مثيل".

ولم تكشف أردرن أو الشرطة عن عدد القتلى.

وقال شهود لوسائل الإعلام إن رجلا يرتدي ملابس مموهة تشبه ملابس الجيش ويحمل بندقية آلية أخذ يطلق النار عشوائيا على الناس في مسجد النور.

وقال مفوض شرطة نيوزيلندا مايك بوش "على حد علمنا" سقط عدة قتلى في مسجدين.

وأضاف "أربعة أشخاص محتجزون. ثلاثة رجال وامرأة".

ومضى قائلا "وردتنا بضعة بلاغات بوجود عبوات ناسفة بدائية الصنع مثبتة في مركبات وتمكنا من إبطال مفعولها".

وأوردت وسائل إعلام نيوزلندية أن عدد القتلى يتراوح بين تسعة و27.

كانت الشرطة صرحت في وقت سابق بأنها تبحث عن "مسلح" في وسط مدينة كرايست تشيرش.


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